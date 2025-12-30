Dalla Spagna confermano: Mastantuono non si muove, Real categorico con il Napoli

Il nome di Franco Mastantuono è tornato a essere protagonista nel mercato europeo. Nelle ultime ore è emerso l’interesse del Napoli, che ha valutato la possibilità di ingaggiare il giovane argentino in prestito, viste le difficoltà nel mettere le mani su Mainoo. Ma la risposta ricevuta dal club di Florentino Perez è stata netta: non c'è alcuna intenzione di privarsi del giocatore.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Marca, il club partenopeo allenato da Antonio Conte ha chiesto informazioni sulle condizioni per un’eventuale cessione temporanea, con l’obiettivo di permettere al classe 2007 di trovare minuti e continuità. Ma il Real Madrid ha chiuso subito alla possibilità, ancor prima di ascoltare un'offerta. Il futuro di Mastantuono è legato ai giganti spagnoli, i vertici della società lo considerano un tassello imprescindibile del futuro a lungo termine.

La fiducia riposta dal Real in Mastantuono, insomma, è totale. L'impatto avuto in Liga, con la maglia blanca, ha generato parecchie aspettative attorno al suo conto, ma un infortunio all'inguine all'inizio di novembre ne ha frenato l'ascesa rapida. Così come la continuità e il processo di adattamento al calcio spagnolo ed europeo, avendo giocato solamente nel River Plate prima d'ora. Le smentite su un possibile addio temporaneo, ad ogni modo, sono arrivate a ricordare anche che per Xabi Alonso - tecnico del Real - Mastantuono è una pedina importante del suo progetto. E rimarrà a Madrid, per dare seguito a un processo di crescita naturale.

Finora, nel suo percorso con il Real Madrid, il trequartista argentino di 19 anni ha collezionato 14 presenze ufficiali, con un gol e un assist in stagione. Inoltre, il giovane è finito nel radar di Lionel Scaloni in vista delle convocazioni per il Mondiale 2026 con l'Argentina.