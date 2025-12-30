Juventus, tramonta la pista Gonzalo Garcia: il Real chiude alla cessione a gennaio

La suggestione di mercato che nelle ultime ore aveva iniziato a circolare in orbita Juventus rischia di spegnersi sul nascere. Il nome di Gonzalo Garcia, attaccante classe 2004 di proprietà del Real Madrid, era stato accostato ai bianconeri come possibile rinforzo di gennaio per ricoprire il ruolo di vice Yildiz.

A raffreddare la pista è però la posizione del Real Madrid. Dopo aver già concesso Endrick in prestito al Lione, il club blanco non ha intenzione di privarsi di un altro attaccante nel corso della finestra invernale. Di conseguenza, ogni discorso legato a Gonzalo Garcia è destinato a essere rinviato all’estate.

È proprio a giugno che potrebbero aprirsi nuovi scenari: in quel momento il Real potrebbe valutare una soluzione simile a quella adottata per Nico Paz, ovvero una cessione con clausole di recompra, così da consentire al giocatore di maturare altrove senza perdere il controllo sul cartellino. Lo riporta Sport Mediaset