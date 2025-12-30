Dalla Polonia: Lecce vicino a prendere il classe 2006 Staszak dal Wisla Cracovia

Il Lecce si porta avanti in vista del mercato di gennaio e in generale per continuare alla propria caccia di talenti. In tal senso va registrata la voce di mercato che proviene dalla Polonia e riguarda il club giallorosso.

Secondo quanto riporta Gazeta Krakowska infatti il Lecce sarebbe vicino al centrocampista classe 2006 Wiktor Staszak. Il Wisla Cracovia, club nel quale milita attualmente, lo ha prelevato in estate dal KKS Kalisz, la squadra nella quale è cresciuto a livello di settore giovanile. In prima squadra ha trovato fino a qui poco spazio, con 4 presenze totali, anche se si sta ugualmente mettendo in mostra nella squadra riserve, dove ha totalizzato 3 reti in terza divisione polacca, in undici apparizioni totali.

Il quotidiano riporta che la sua firma con il Lecce sarebbe vicina, sulla base di un prestito con diritto di riscatto che sarebbe stato fissato a poco meno di mezzo milione di euro. Da parte sua il Wisla Cracovia manterrebbe un diritto ad una percentuale sulla futura rivendita.