"Cercavamo un vice Yildiz". Le parole di Spalletti allontanano Chiesa dal ritorno alla Juve

Senza sbilanciarsi, come del resto è nel suo stile, Luciano Spalletti ha parlato a lungo del mercato della Juventus, nella conferenza stampa tenuta alla vigilia della gara con il Cagliari. Le parole del tecnico bianconero, molto chiare ma allo stesso tempo da non prendere come una chiusura definitiva, sembrano allontanare Federico Chiesa dal clamoroso ritorno a Torino.

Spalletti ha infatti parlato della possibilità di trovare un sostituto di Kenan Yildiz, anzitutto usando i verbi al passato - “Cercavamo un vice” -, come a spiegare che quella ricerca sia conclusa. Inoltre, in diversi passaggi nei quali ha spiegato come abbia scelto di non mettere particolare pressione al fantasista turco, ha fatto capire che quel vice non avrebbe dovuto essere particolarmente ingombrante, e cioè tale da creare concorrenza al numero 10 bianconero. Più facile, in tal senso, sfruttare altre risorse già in rosa, e infatti Spalletti ha parlato molto bene di Filip Kostic e Juan Cabal, che finora con lui hanno trovato pochissimo spazio.

Sono dichiarazioni che, appunto, non sembrano del tutto collimare con lo scenario di un rientro di Chiesa da Liverpool. Un’idea nata anche e soprattutto per la voglia del grande ex di tornare in Italia, e che finora si è scontrata sulle richieste dei Reds: oltre a temporeggiare in attesa del rientro di Mohamed Salah dalla Coppa d’Africa, il club inglese finora non ha mai aperto a un trasferimento diverso dal titolo definitivo, con una richiesta economica anche abbastanza corposa. A circa due settimane dalla fine della sessione di calciomercato invernale, non è il caso di chiudere definitivamente a nulla - e lo stesso Spalletti ha chiosato con “se ne occupa Ottolini” -, ma la sensazione forte è che il tecnico bianconero abbia indicato una strada. E non sia quella che riporta Chiesa a Torino.