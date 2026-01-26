Champions ed Europa League, ultima giornata di League Phase: i possibili abbinamenti se finisse oggi

È la settimana in cui si concluderanno le League Phase di Champions ed Europa League. Sei le italiane in corsa, ma nessuna è ancora certa di quale sarà il proprio piazzamento finale in classifica. E quindi quale sarà il proprio percorso nel resto della competizione. Se ci sarà.

Qui Champions League: l’unica italiana davvero in corsa per la qualificazione diretta agli ottavi è l’Atalanta, a quota 13 punti. Con una vittoria sull’Union Saint-Gilloise, la Dea potrebbe chiudere a 16 punti: servirà una goleada, perché al momento la squadra di Palladino ha la peggior differenza reti (0) tra le squadre che la precedono. Speranze al lumicino per Inter e Juventus, a quota 12 punti: devono vincere le rispettive partite (Borussia Dortmund e Monaco), e sperare in una lunga serie di incastri favorevoli. È al momento fuori il Napoli di Antonio Conte, nemmeno padrone del proprio destino: battere il Chelsea non garantirebbe l’approdo tra le prime 24, dato che non ci sono scontri diretti tra le formazioni che precedono immediatamente gli azzurri in classifica. Però servirebbe un turno decisamente atipico - tutte le medio piccole che battono le prime in graduatoria - perché nemmeno una inciampi.

Qui Europa League: alla Roma, attualmente sesta, basta vincere in casa del Panathinaikos per assicurarsi un posto agli ottavi di finale. Più delicata la situazione del Bologna, attualmente quindicesimo e già sicuro (almeno) degli spareggi. Chiudendo con una vittoria sul Maccabi Tel Aviv fanalino di coda, i rossoblù completerebbero la League Phase a 15 punti: servono inciampi vari delle avversarie.

Come funzionano gli spareggi? Il meccanismo è identico per le due competizioni, e anche i relativi sorteggi si terranno quasi in concomitanza, il 30 gennaio (questo venerdì) alla sede UEFA di Nyon. In estrema sintesi, ciascuna squadra viene sorteggiata tra due possibili avversarie. Sono ammessi anche incroci tra club della stessa nazione o che si siano affrontati in precedenza. Gare di andata in programma il 17 e 18 febbraio per la Champions (il 19 febbraio per l’EL), ritorno il 24/25 febbraio (26 in EL). Le regole sono semplici:

a) i club vengono abbinati in base alla loro posizione al termine della fase campionato, formando quattro coppie di teste di serie (club nelle posizioni 9 e 10, 11 e 12, 13 e 14 e 15 e 16) e quattro coppie non teste di serie (posizioni 17 e 18, 19 e 20, 21 e 22 e 23 e 24).

b) I club di ogni coppia di testa di serie vengono sorteggiati contro i club di ogni coppia non testa di serie: club 9 o 10 contro club 23 o 24, club 11 o 12 contro club 21 o 22, club 13 o 14 contro club 19 o 20 e club 15 o 16 contro club 17 o 18.

Lanciarsi in previsioni è pressoché impossibile, anche a una giornata dalla fine: basta un gol in più o in meno - la classifica avulsa si basa sulla differenza reti - per far salire o scendere di posizione. Ma possiamo ipotizzare gli abbinamenti se finisse ora.

Champions League

Atalanta (13) o Inter (14) vs Olympique Marsiglia (19) o Bayer Leverkusen (20)

Juventus (15) vs Galatasaray (17) o Qarabag (18)

Napoli fuori

Europa League

Roma agli ottavi di finale

Bologna (15) vs Viktoria Plzen (17) o Fenerbahçe (18)

Gli ottavi di finale

vincente 9/24 - 10/23 vs 7/8

vincente 11/22-12/21 vs 5/6

vincente 13/20-14/19 vs 4/3

vincente 15/18- 16/17 vs 1/2