TMW L'Udinese resta in pole per Mlacic: contatti serrati. Ma l'Inter prepara il rilancio

Continua la trattativa per portare in Serie A Branimir Mlacic, difensore croato classe 2007 dell'Hajduk Spalato, con l’Udinese che al momento resta favorita. I contatti tra l’entourage del giocatore e la dirigenza friulana continuano, serrati, anche questo pomeriggio, ma alla finestra resta sempre l’Inter.

I nerazzurri, che proprio oggi hanno ufficializzato un altro innesto croato - Leon Jakirovic, dalla Dinamo Zagabria - sono interessati da tempo: finora Mlacic aveva nicchiato, perché preferirebbe una squadra in grado di garantirgli continuità, evitando il grande salto.

L’aria però sta cambiando, e non è escluso che tra la serata di oggi e domani l'Inter possa farsi avanti con un rilancio. Sono ore decisive per il croato.