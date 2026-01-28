Champions, i risultati al 45': Barcellona e Real Madrid clamorosamente sotto
Di seguito i risultati al 45' delle partite dell'ottava e ultima giornata della League Phase di Champions League:
Ajax - Olympiacos 1-0
32' Dolberg
Arsenal - Kairat 3-1
30' Gyokeres (A), 7' rig. Jorginho (K), 16' Havertz (A), 38' Martinelli (A)
Athletic - Sporting CP 2-1
3' Sancet (A), 12' Diomande (S), 28' Guruzeta (A)
Atlético Madrid - Bodo/Glimt 1-1
15' Sorloth (A), 35' Sjovold (B)
Barcellona - Copenaghen 0-1
4' Dadason
Bayer Leverkusen - Villarreal 1-0
12' e 35' Tillman
Benfica - Real Madrid 2-1
30' Mbappé (R), 36' Schjelderup (B), 45' + 5 rig. Pavlidis (B)
Brugge - Marsiglia 2-0
4' Diakhon, 11' Vermant
Borussia Dortmund - Inter 0-0
Eintracht Francoforte - Tottenham 0-0
Liverpool - Qarabag 2-0
15' Mac Allister, 21' Wirtz
Manchester City - Galatasaray 2-0
10' Haaland, 29' Cherki
Monaco - Juventus 0-0
Napoli - Chelsea 2-1
19' rig. Enzo Fernandez (C), 33' Vergara (N), 43' Hojlund (N)
Pafos - Slavia Praga 1-1
17' Dragomir (P), 44' Chaloupek (S)
Paris Saint-Germain - Newcastle 1-1
8' Vitinha (P), 45' + 2 Willock (N)
PSV Eindhoven - Bayern Monaco 0-0
Union Saint-Gilloise - Atalanta 0-0