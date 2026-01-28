Clamoroso Benfica: il portiere segna all'ultimo secondo col Real Madrid ed elimina... De Zerbi

Clamoroso al Da Luz. Il Benfica, all'ultimo secondo utile, segna il gol del 4-2 contro il Real Madrid. Una vittoria che era già in cassaforte, ma la rete last second segnata dal portiere Trubin permette alla squadra di Josè Mourinho si piazzarsi al 24esimo posto, l'ultimo disponibile per il playoff.

A farne le spese è l'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi per via della differenza reti. Fino a 10 secondi dalla fine della sfida fra Benfica e Real Madrid, infatti, l'OM era al playoff. Adesso non più, col Benfica che ora se la vedrà con una fra Inter e Real Madrid.