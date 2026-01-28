Champions, tutti i risultati dell'ultima giornata: De Zerbi estromesso dal gol di un portiere
Ultima giornata della League Phase ricca di emozioni, che si chiude con il gol di un portiere: Anatoliy Trubin porta il Benfica ai playoff segnando di testa al 98', con Mourinho che estromette Roberto De Zerbi e il suo Marsiglia all'ultimo secondo. Clamorosamente fuori dalle prime 8 le due finaliste Paris Saint-Germain e Inter, più il Real Madrid che è la squadra più titolata della Champions. Già agli ottavi di finale ben 5 squadre inglesi, più il Bayern, il Barcellona e lo Sporting CP.
Ajax - Olympiacos 1-2
52' Gelson Martins (O), 69' rig. Dolberg (A), 79' Hezze (O)
Arsenal - Kairat 3-2
30' Gyokeres (A), 7' rig. Jorginho (K), 16' Havertz (A), 38' Martinelli (A), 90' + 3 Ricardinho (K)
Athletic - Sporting CP 2-3
3' Sancet (A), 12' Diomande (S), 28' Guruzeta (A), 63' Trincao (S), 90' + 4 Alisson Santos (S)
Atlético Madrid - Bodo/Glimt 1-2
15' Sorloth (A), 35' Sjovold (B), 59' Hogh (B)
Barcellona - Copenaghen 4-1
4' Dadason (C), 48' Lewandowski (B), 60' Yamal (B), 69' rig. Raphinha (B), 85' Rashford (B)
Bayer Leverkusen - Villarreal 3-0
12' e 35' Tillman, 57' Grimaldo
Benfica - Real Madrid 4-2
30' e 58' Mbappé (R), 36' e 54' Schjelderup (B), 45' + 5 rig. Pavlidis (B), 90' + 8 Trubin (B)
Borussia Dortmund - Inter 0-2
81' Dimarco, 90' + 4 Diouf
Brugge - Marsiglia 3-0
4' Diakhon, 11' Vermant, 79' Stankovic
Eintracht Francoforte - Tottenham 0-2
47' Kolo Muani, 77' Solanke
Liverpool - Qarabag 6-0
15' e 61' Mac Allister, 21' Wirtz, 50 ' Salah, 57' Ekitike, 90' Chiesa
Manchester City - Galatasaray 2-0
10' Haaland, 29' Cherki
Monaco - Juventus 0-0
Napoli - Chelsea 2-3
19' rig. Enzo Fernandez (C), 33' Vergara (N), 43' Hojlund (N), 61' e 82' Joao Pedro (C)
Pafos - Slavia Praga 4-1
17' Dragomir (P), 44' Chaloupek (S), 53' Bruno Felipe (P), 84' e 87' Anderson Silva (P)
Paris Saint-Germain - Newcastle 1-1
8' Vitinha (P), 45' + 2 Willock (N)
PSV Eindhoven - Bayern Monaco 1-2
58' Musiala (B), 78' Saibari (P), 84' Kane (B)
Union Saint-Gilloise - Atalanta 1-0
70' Khalili
LA CLASSIFICA AGGIORNATA
AGLI OTTAVI DI FINALE
1. Arsenal 24 (+19)
2. Bayern 21 (+14)
3. Liverpool 18 (+12)
4. Tottenham 17 (+10)
5. Barcellona 16 (+8)
6. Chelsea 16 (+7)
7. Sporting 16 (+6)
8. Manchester City 16 (+6)
AI PLAYOFF
9. Real Madrid 15 (+9)
10. Inter 15 (+8)
11. PSG 14 (+10)
12. Newcastle 14 (+10)
13. Juventus 13 (+4)
14. Atl. Madrid 13 (+2)
15. Atalanta 13 (0)
16. Leverkusen 12 (-1)
17. Dortmund 11 (+2)
18. Olympiakos 11 (-4)
19. Club Brugge 10 (-2)
20. Galatasaray 10 (-2)
21. Monaco 10 (-6)
22. Qarabag 10 (-8)
23. Bodo/Glimt 9 (-1)
24. Benfica 9 (-2)
ELIMINATE
25. Marsiglia 9 (-3)
26. Pafos 9 (-3)
27. Royale Union SG 9 (-9)
28. PSV 8 (0)
29. Ath. Bilbao 8 (-5)
30. Napoli 8 (-6)
31. FC Copenhagen 8 (-9)
32. Ajax 6 (-13)
33. Francoforte 4 (-11)
34. Slavia Praga 3 (-14)
35. Villarreal 1 (-13)
36. Kairat Almaty 1 (-15)