Liverpool-Real Madrid, le formazioni ufficiali: Chiesa e Brahim Diaz out, la scelta su TAA
Sono state diramate le formazioni ufficiali di Liverpool-Real Madrid, gara valida per il quarto turno di League Phase di Champions League. Arne Slot per la maxi sfida contro le merengues lascia in panchina l'ex Juve Chiesa e preferisce il tridente d'attacco con Salah-Wirtz a ruotare attorno ad Ekitiké. In difesa presente Van Dijk al fianco di Konaté, invece.
Lato Xabi Alonso, Bellingham si posiziona alle spalle del tandem stellare Vinicius-Mbappé, l'ex Milan Brahim Diaz bocciato ancora in panchina. Ecco Huijsen dal 1' in compagnia di Militao in difesa, Valverde "sacrificato" da terzino destro dopo l'infortunio di Carvajal. A sorpresa Alexander-Arnold parte dalla panchina nella gara da grande ex. Mentre Carreras viaggia sul binario mancino.
Formazioni ufficiali
LIVERPOOL (4-3-3): Mamardashvili; Bradley, Konaté, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch, Mac Allister; Salah, Ekitiké, Wirtz.
A disposizione: Woodman, Misciur, Gomez, Endo, Kerkez, Chiesa, Jones, Gakpo, Ngumoha.
Allenatore: Arne Slot.
REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Huijsen, Militao, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Arda Guler; Bellingham; Vinicius, Mbappé.
A disposizione: Lunin, Asencio, F.Gonzalez, Ceballos, Endrick, F.Garica, Rodrygo, Brahim Diaz, Alexander-Arnold, Mendy, Gonzalo.
Allenatore: Xabi Alonso.
Champions League, il programma di oggi
18:45 Napoli – Francoforte (in corso)
18:45 Slavia Praga – Arsenal (in corso)
21:00 Atlético Madrid – Royale Union SG
21:00 Bodo/Glimt – Monaco
21:00 Juventus – Sporting
21:00 Liverpool – Real Madrid
21:00 Olympiakos – PSV
21:00 PSG – Bayern Monaco
21:00 Tottenham – FC Copenhagen