Champions League, date e orari dei quarti di finale: si partirà con Real-Bayern e Sporting-Arsenal

La UEFA ha ufficializzato le date e gli orari delle sfide di andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si partirà il 7 aprile con le sfide tra Sporting CP e Arsenal e tra Real Madrid e Bayern Monaco, mentre il giorno dopo spazio al derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid e a PSG-Bayern Monaco.

La settimana successiva giorni invertiti, per le gare di ritorno, con tutte le partite che inizieranno alle ore 21 italiane. Di seguito il quadro completo.

ANDATA

Martedì 7 aprile

Sporting CP - Arsenal

Real Madrid - Bayern Monaco

Mercoledì 8 aprile

Barcellona - Atletico Madrid

Paris Saint-Germain - Liverpool

RITORNO

Martedì 14 aprile

Atletico Madrid - Barcellona

Liverpool - Paris Saint-Germain

Mercoledì 15 aprile

Arsenal - Sporting CP

Bayern Monaco - Real Madrid