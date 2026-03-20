Champions League, date e orari dei quarti di finale: si partirà con Real-Bayern e Sporting-Arsenal
La UEFA ha ufficializzato le date e gli orari delle sfide di andata e ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si partirà il 7 aprile con le sfide tra Sporting CP e Arsenal e tra Real Madrid e Bayern Monaco, mentre il giorno dopo spazio al derby spagnolo Barcellona-Atletico Madrid e a PSG-Bayern Monaco.
La settimana successiva giorni invertiti, per le gare di ritorno, con tutte le partite che inizieranno alle ore 21 italiane. Di seguito il quadro completo.
ANDATA
Martedì 7 aprile
Sporting CP - Arsenal
Real Madrid - Bayern Monaco
Mercoledì 8 aprile
Barcellona - Atletico Madrid
Paris Saint-Germain - Liverpool
RITORNO
Martedì 14 aprile
Atletico Madrid - Barcellona
Liverpool - Paris Saint-Germain
Mercoledì 15 aprile
Arsenal - Sporting CP
Bayern Monaco - Real Madrid
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