Tripletta leggendaria di Valverde: "Era da un sacco di tempo che non mi divertivo così"

Tripletta leggendaria di Valverde: "Era da un sacco di tempo che non mi divertivo così"
© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com
Tommaso Bonan
ieri alle 23:47Serie A
Tommaso Bonan

Autore di una tripletta leggendaria contro il Manchester City nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Manchester City, Federico Valverde è stato l'assoluto protagonista della partita del Bernabeu terminata 3-0: "È stato incredibile - sottolinea a a Movistar nel post partita -. Chiunque sognerebbe una serata come questa. Voglio ringraziare i miei compagni di squadra che mi sostengono con tanta determinazione, dandomi la sicurezza di essere ambizioso e determinato. Grazie anche allo staff, che ci ha guidato in questa stagione".

"La mia miglior prestazione di sempre? Certamente in termini di gol. Mi sono divertito tantissimo oggi, era da un sacco di tempo che non mi divertivo così tanto giocando una partita di calcio come questa. Sono felice, sono emozionato, ma soprattutto per la vittoria della squadra. Il ruolo avanzato? È quello che mi ha chiesto l'allenatore. Che io mi spinga in avanti, attacchi e sia presente nelle situazioni pericolose. Stasera avevamo più giocatori nello spazio in cui cerchiamo di gestire il possesso palla, e questo mi ha dato il permesso di attaccare di più. I ragazzi mi hanno fatto dei passaggi fantastici".

Valverde conclude sul ritorno: Il City ama pressare alto e giocare a uomo, questo significa che potremmo avere spazio alle loro spalle da sfruttare. Le partite a Manchester sono sempre difficili: andremo lì come se fossimo in una situazione di 0-0".

