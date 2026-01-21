Champions, quali accoppiamenti dei playoff a 90' dalla fine della League Phase
Qual è la proiezione a oggi dei playoff e degli ottavi di finale? Gli accoppiamenti delle coppe europee sono determinati parzialmente dalla classifica e in parte dal sorteggio. Allo stato attuale delle cose, con una giornata ancora da giocare, queste sarebbero le combinazioni. Dentro tre italiane su quattro, tutte ai playoff. Il Napoli con i risultati dell'ultimo turno sarebbe clamorosamente fuori. Ecco chi potrebbero a oggi pescare Atalanta, Inter e Juventus:
Monaco o PSV - Manchester City o Atlético Madrid - Agli ottavi di finale contro Tottenham o Paris Saint-Germain
Marsiglia o Leverkusen - Atalanta o Inter - Agli ottavi di finale contro Real Madrid o Liverpool
Athletic o Olympiacos - Barcellona o Sporting CP - Agli ottavi di finale contro Newcastle o Chelsea
Galatasaray o Qarabag - Juventus o Borussia Dortmund- Agli ottavi di finale contro Arsenal o Bayern Monaco
