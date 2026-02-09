Video Donnarumma, parata assurda al 99' e il Man City trionfa: la reazione di Guardiola è virale

È stata una partita dramatic, direbbero in Inghilterra. D'altronde non ci si poteva aspettare nulla di diverso da un match di cartello come quello tra Liverpool e Manchester City, in un teatro del calcio come Anfield. Un incontro tutto da vivere nel secondo tempo, con l'apertura delle marcature di Szoboszlai su punizione celestiale sui trenta metri, poi la replica di Bernardo Silva su assist di Haaland, gigante norvegese che ha chiuso il match al 93' dal dischetto.

Il protagonista nel finale. Un successo per 2-1 dal sapore inebriante per i citizens e Pep Guardiola, consapevole di mantenere il passo dell'Arsenal capolista e della distanza di 6 punti tutt'altro che incolmabile. Una posizione favorevole, resa tale anche dal portiere del Manchester City, Gianluigi Donnarumma: il numero uno della Nazionale italiana ha compiuto una parata incredibile al 90'+9 per preservare il vantaggio durante l'emozionante gara in rimonta.

First reaction. Un intervento clamoroso e puntuale per sventare il possibile pareggio del Liverpool, per il quale Pep Guardiola non si è trattenuto. Il tecnico del City infatti, ripreso dalle telecamere, ha reagito istintivamente portandosi le mani in testa: "Che salvataggio", ha esclamato l'allenatore spagnolo, con tanto di mimica facciale eloquente. Poi si è rivolto ad altri componenti della panchina e la reazione è stata tutta un programma (di seguito il video), nel tentare di replicare il tuffo di Gigio con un salto e una faccia buffa. Infine la risata a chiudere il simpatico siparietto a bordo campo, prima del triplice fischio finale.