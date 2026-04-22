Che emozioni a Bergamo! Due gol in due minuti, Atalanta-Lazio 1-1

Clamoroso botta e risposta, in due minuti Atalanta e Lazio segnano una volta a vicenda ed è 1-1 alla New Balance Arena.

Prima la Lazio va in vantaggio, 0-1 sul campo dell'Atalanta con il colpo di testa di Alessio Romagnoli. Si scatena la gioia biancoceleste, con la squadra di Sarri che sfrutta un calcio d'angolo e vede avvicinarsi la finale casalinga allo stadio Olimpico, contro l'Inter.

Ma l'entusiasmo dura pochi attimi, tempo per la Dea di riacciuffare il pari con Mario Pasalic, che - servito da Krstovic - calcia dal limite e, con deviazione di Taylor, batte Motta.