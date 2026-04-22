Che emozioni a Bergamo! Due gol in due minuti, Atalanta-Lazio 1-1
TUTTO mercato WEB
Clamoroso botta e risposta, in due minuti Atalanta e Lazio segnano una volta a vicenda ed è 1-1 alla New Balance Arena.
Prima la Lazio va in vantaggio, 0-1 sul campo dell'Atalanta con il colpo di testa di Alessio Romagnoli. Si scatena la gioia biancoceleste, con la squadra di Sarri che sfrutta un calcio d'angolo e vede avvicinarsi la finale casalinga allo stadio Olimpico, contro l'Inter.
Ma l'entusiasmo dura pochi attimi, tempo per la Dea di riacciuffare il pari con Mario Pasalic, che - servito da Krstovic - calcia dal limite e, con deviazione di Taylor, batte Motta.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Il più grande disastro del calcio mondiale: il Chelsea è l'esempio di come non gestire un club. 1,7 miliardi spesi sul mercato, l'ennesimo esonero e tanti talenti gettati al vento
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
La finale di Coppa Italia sarà solo il primo atto. Inter-Lazio sarà (a breve) anche la finale di Supercoppa
Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
Il lucido Chivu e la pazza Inter. Battuto Fabregas e i migliori in Italia: il pensiero di Gianluca Di Marzio
"Tiago Gabriel ultima scommessa vinta da Corvino, ora piace al Milan". Il pensiero di Gianluca Di Marzio
Serie A
La finale di Coppa Italia sarà solo il primo atto. Inter-Lazio sarà (a breve) anche la finale di Supercoppa
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile