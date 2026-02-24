Chedjou verso Juventus-Galatasaray: "All'andata Spalletti ha sbagliato con McKennie"
L'ex difensore Aurelien Chedjou, che ha vestito anche la maglia del Galatasaray tra il 2013 e il 2017, è stato intervistato dal portale specializzato TuttoJuve.com in vista del ritorno dei playoff di Champions League, che vedranno i turchi difendere il 5-2 dell'andata contro la Juventus: "Ma quale formalità, per il Galatasaray non sarà affatto semplice. La Juventus in casa è Platini e cercherà vendetta. Non contro gli avversari, ma più contro loro stessi per cosa hanno mostrato a Istanbul".
Tornando ai 90 minuti dell'andata tra Galatasaray e Juventus, Chedjou dice: "Più merito del Galatasaray, sinceramente, perché hanno giocato un match davvero di grande intensità. E senza dimenticarci dell'ottima difesa mostrata per tutti i 90 minuti. I giocatori della Juventus hanno commesso molti errori, è vero, ma c'è da dire che la maggior parte di questi sono stati propiziati dal pressing alto dei padroni di casa".
Secondo Chedjou, il Galatasaray arriverà a Torino per fare un'arroccata? Risponde così l'ex difensore: "Conosco Okan Buruk, non è affatto un allenatore difensivo. Verranno lì e cercheranno di segnare, soprattutto Osimhen - se ci sarà - che ha giocato molto in Italia. Il Galatasaray giocherà in maniera molto offensiva, senza guardare al vantaggio di tre gol".
Chedjou comunque tira anche le orecchie a Spalletti per aver proposto McKennie come centravanti della Juventus nella sfida d'andata: "Oggi possiamo dire che è stata una scelta sbagliata, ci sono attaccanti bravi come Openda e David che era infortunato. Avrebbe dovuto mettere titolare il primo, almeno secondo me".
Alla Juventus è stato accostato Yilmaz, proprio del Galatasaray. Sarebbe un nome adatto per la Vecchia Signora? Spiega l'ex Gala: "Sta giocando davvero una buona stagione, contro la Juventus è stato fantastico. È un giocatore che volendo potrebbe far bene anche in Italia con la maglia della Juve, però chiaramente non sarebbe una sfida semplice. Quella maglia è pesante e sempre carica di aspettative e pressioni".
In conclusione, Chedjou riserva qualche parola anche a Yildiz: "In questa Juventus è il mio preferito, ha un modo di giocare davvero dolce per chi guarda. Sta sempre nel vivo del gioco, anche se credo che si possa chiedergli anche di più".
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.