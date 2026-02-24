Chedjou verso Juventus-Galatasaray: "All'andata Spalletti ha sbagliato con McKennie"

L'ex difensore Aurelien Chedjou, che ha vestito anche la maglia del Galatasaray tra il 2013 e il 2017, è stato intervistato dal portale specializzato TuttoJuve.com in vista del ritorno dei playoff di Champions League, che vedranno i turchi difendere il 5-2 dell'andata contro la Juventus: "Ma quale formalità, per il Galatasaray non sarà affatto semplice. La Juventus in casa è Platini e cercherà vendetta. Non contro gli avversari, ma più contro loro stessi per cosa hanno mostrato a Istanbul".

Tornando ai 90 minuti dell'andata tra Galatasaray e Juventus, Chedjou dice: "Più merito del Galatasaray, sinceramente, perché hanno giocato un match davvero di grande intensità. E senza dimenticarci dell'ottima difesa mostrata per tutti i 90 minuti. I giocatori della Juventus hanno commesso molti errori, è vero, ma c'è da dire che la maggior parte di questi sono stati propiziati dal pressing alto dei padroni di casa".

Secondo Chedjou, il Galatasaray arriverà a Torino per fare un'arroccata? Risponde così l'ex difensore: "Conosco Okan Buruk, non è affatto un allenatore difensivo. Verranno lì e cercheranno di segnare, soprattutto Osimhen - se ci sarà - che ha giocato molto in Italia. Il Galatasaray giocherà in maniera molto offensiva, senza guardare al vantaggio di tre gol".

Chedjou comunque tira anche le orecchie a Spalletti per aver proposto McKennie come centravanti della Juventus nella sfida d'andata: "Oggi possiamo dire che è stata una scelta sbagliata, ci sono attaccanti bravi come Openda e David che era infortunato. Avrebbe dovuto mettere titolare il primo, almeno secondo me".

Alla Juventus è stato accostato Yilmaz, proprio del Galatasaray. Sarebbe un nome adatto per la Vecchia Signora? Spiega l'ex Gala: "Sta giocando davvero una buona stagione, contro la Juventus è stato fantastico. È un giocatore che volendo potrebbe far bene anche in Italia con la maglia della Juve, però chiaramente non sarebbe una sfida semplice. Quella maglia è pesante e sempre carica di aspettative e pressioni".

In conclusione, Chedjou riserva qualche parola anche a Yildiz: "In questa Juventus è il mio preferito, ha un modo di giocare davvero dolce per chi guarda. Sta sempre nel vivo del gioco, anche se credo che si possa chiedergli anche di più".