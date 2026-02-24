Domani Atalanta-Borussia Dortmund, i convocati di Kovac: ok Schlotterbeck, Emre can e gli italiani
TUTTO mercato WEB
Il Borussia Dortmund ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera a Bergamo contro l'Atalanta, ritorno del playoff di Champions League dopo il 2-0 dell'andata al Signal Iduna Park. Presenti in gruppo sia Schlotterbeck che Emre Can, i due giocatori in dubbio. Con loro anche i giovani italiani Samuele Inacio e Luca Reggiani. Questo l'elenco completo:
Portieri: Kobel, Meyer, Ostrzinski
Difensori: Yan Couto, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Svensson, Ryerson, Benkara, Reggiani
Centrocampisti: Ozcan, Bellingham, Nmecha, Chukwuemeka, Sabitzer, Emre Can
Attaccanti: Guirassy, Brandt, Beier, Fabio Silva, Adeyemi, Samuele Inacio
Altre notizie Serie A
Editoriale di Raimondo De Magistris Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Le più lette
2 Koopmeiners, Openda, Douglas Luiz, Cabal: la Juve negli ultimi due anni ha speso più del doppio dell'Inter con risultati clamorosamente deludenti. Ora c'è una sola cosa da fare...
Ora in radio
17:00A Tutta C live!
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Juve, Spalletti: "Yildiz vuole esserci. Di Gregorio? Bisogna accettare il fatto di essere disprezzati"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile