Domani Atalanta-Borussia Dortmund, i convocati di Kovac: ok Schlotterbeck, Emre can e gli italiani

Il Borussia Dortmund ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di domani sera a Bergamo contro l'Atalanta, ritorno del playoff di Champions League dopo il 2-0 dell'andata al Signal Iduna Park. Presenti in gruppo sia Schlotterbeck che Emre Can, i due giocatori in dubbio. Con loro anche i giovani italiani Samuele Inacio e Luca Reggiani. Questo l'elenco completo:

Portieri: Kobel, Meyer, Ostrzinski

Difensori: Yan Couto, Anton, Schlotterbeck, Bensebaini, Svensson, Ryerson, Benkara, Reggiani

Centrocampisti: Ozcan, Bellingham, Nmecha, Chukwuemeka, Sabitzer, Emre Can

Attaccanti: Guirassy, Brandt, Beier, Fabio Silva, Adeyemi, Samuele Inacio