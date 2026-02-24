Le 5 promozioni in 10 anni e le quattro stagioni di stop: ora Cosmi torna in pista a Salerno

Come è ormai noto, la Salernitana ha scelto di ripartire da Serse Cosmi, nuovo allenatore dei granata dopo l'esonero di mister Giuseppe Raffaele; un ritorno in pista, quello 'dell'uomo del fiume', dopo quattro anni di stop, con la sua ultima panchina datata 13 novembre 2022, data in cui venne esonerato dai croati del Rijeka dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Dinamo Zagabria, sesto ko in 10 gare nella stagione 2022-2023.

La sua ultima volta in Italia, invece, è da ricercarsi sul finale della stagione 2020-2021: era il 1° marzo 2021, e Cosmi approdava al Crotone in sostituzione di Giovanni Stroppa, con i pitagorici in Serie A, categoria dove il tecnico non allenava da otto anni, ovvero dal termine della sua avventura con il Siena. Niente però può con una stagione già compromessa, che vede gli squali retrocedere in Serie B con soli 23 punti e un penultimo posto in graduatoria. Ma se allora la A mancava da otto anni, la Serie C, categoria dove milita attualmente la Salernitana, manca da molto di più, dalla stagione 1999-2000, quando era trainer dell'Arezzo. Annate straordinarie quelle in amaranto, perché hanno chiuso una decade molto positiva per l'allenatore, che nel 1990 aveva centrato la sua prima promozione in carriera, traghettando il Pontevecchio dalla Prima Categoria all'Eccellenza; proprio tra Pontevecchio e Arezzo, sono arrivati ben cinque salti di categoria, uno ogni due anni di media, fino appunto a quella terza serie che per Cosmi è solo un vago ricordo.

E che comunque da allora è cambiata moltissimo. L'approccio con questa nuova Serie C non sarà dei più agevoli per l'allenatore, alle porte c'è lo scontro diretto con il Catania. Vedremo se il suo temperamento - che probabilmente è rimasto invariato negli anni - farà subito la differenza.