Bastoni, Locatelli e non solo. Sono 7 i giocatori di Serie A squalificati per un turno dal Giudice Sportivo

Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo riguardanti le gare valide per la 26^ giornata di Serie A andata in archivio nella giornata di ieri. Sono stati squalificati per un turno di campionato gli espulsi Al-Musrati (Hellas Verona), Ilkhan (Torino) e Mina (Cagliari), oltre ai già diffidati Dodo (Fiorentina, con ammenda di 2mila euro), Bastoni (Inter), Locatelli (Juventus) e Walukiewicz (Sassuolo).

Entrano invece nella lista dei diffidati Tiago Gabriel (Lecce), El Aynaoui (Roma), Saelemaekers (Milan) e Troilo (Parma).

Tra i dirigenti, una giornata di squalifica a Alessio Luccarelli del Como ("per avere, al 45° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale"), Alberto Marangon del Milan ("per avere, al 40° del secondo tempo, rivolgendosi ad un Assistente, commentato in maniera irriguardosa una decisione arbitrale). Ammenda di 5mila euro invece a Davide Iorio del Napoli ("per avere, al termine della gara, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, rivolto ad alta voce una critica irrispettosa all'operato arbitrale").

Queste invece le ammende alle società:

- Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. MILAN a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa quattro minuti dell'inizio della gara e di circa tre minuti l'inizio del secondo tempo; recidiva reiterata continuata.

- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. COMO a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa tre minuti dell'inizio del secondo tempo; recidiva.

- Ammenda di € 8.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi ed alcuni fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, poco prima dell'inizio della gara ed al 2° del primo tempo, rivolto cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.

- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS

- Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. JUVENTUS a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente provocato il ritardo di circa due minuti dell'inizio del secondo tempo.