Il Milan chiede un rigore su Loftus-Cheek, Tommasi: "Scontro di gioco, decisione di campo giusta"

Il Milan chiede un rigore su Loftus-Cheek, Tommasi: "Scontro di gioco, decisione di campo giusta"
Alessio Del Lungo
Oggi alle 16:00Serie A
Alessio Del Lungo

Durissimo scontro tra Ruben Loftus-Cheek e Edoardo Corvi a inizio partita durante Milan-Parma. Alcuni giocatori rossoneri hanno chiesto la concessione del calcio di rigore, ma l'opinione di Dino Tommasi, dirigente arbitrale intervenuto ai microfoni di DAZN durante Open VAR, è chiara: "La decisione di campo è giusta, certo. In questa situazione è uno scontro di gioco fortuito, sicuramente. C'è il tentativo di Corvi di entrare sul pallone, che gli viene tolto dal compagno, ma la dinamica è quella di uno scontro totalmente fortuito. Dispiace molto per l'inglese, è accaduto purtroppo a lui, ma è una situazione regolare. Corvi prova a fare la parata, il compagno gli toglie il pallone, ma lui è in traiettoria di tiro".

Promossa dunque la direzione di gara da parte di Piccinini, malgrado le tante proteste del Milan. L'analisi dell'episodio è stata complessa, soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione del gol di Troilo, ma, sia l'arbitro, sia la sala VAR, hanno operato bene.

