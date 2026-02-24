Chiambretti sul Torino: "Cairo primo responsabile. Ha fatto il salto, ma al contrario"

Le difficoltà del Torino fanno notizia in questi giorni, a maggior ragione se la situazione della squadra granata ha portato il presidente Urbano Cairo a prendere la decisione di cambiare allenatore, con D'Aversa al posto di Baroni che è stato esonerato dopo il ko per 3-0 sul campo del Genoa. Per capire le proporzioni delle minacce percepite in casa Toro, basti pensare che è la prima volta nella sua era da presidente dei piemontesi che Cairo cambia sia il DS che il tecnico nella stessa stagione.

Sulle difficoltà del Torino si esprime anche un tifoso VIP dei granata, il conduttore televisivo e showman Piero Chiambretti. Il quale, intervistato da Sportitalia, ha detto: "Cairo si augura che il Torino si salvi, noi essendo lui il proprietario di questa società da ventun anni, crediamo che in fondo vorrebbe vincere qualcosa. Con televisioni e giornali non si può negare la sua capacità di essere un grande imprenditore. Col Torino non ha vinto nulla e questa situazione naturalmente lo vede come uno dei più grandi responsabili".

Prosegue e conclude quindi Chiambretti: "Salvare il Torino ora significa vincere qualche partita e, da maggio, reinventare per la centesima volta una squadra che deve fare un salto di qualità. Che quest'anno è stato fatto, ma al contrario. Per fare un Torino forte non ci vogliono per forza dei campioni, bastano dei calciatori".