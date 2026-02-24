TMW Radio Santini: "Inter, col Bodo-Glimt stasera vorrei Bonny e Darmian"

Il giornalista Fabio Santini è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Inter stasera col Bodo:

"Vorrei trovare due peli nell'uovo nella formazione di stasera. A destra avrei messo Darmian e non Luis Henrique, perché comunque è rientrato, ha dimostrato di riavere già il ritmo partita, è molto forte sui recuperi. Davanti ha messo Pio Esposito e Thuram, che morfologicamente si assomigliano. Non si capisce chi è la spalla di chi. Farei giocare Bonny al posto di Thuram. Ma è trovare il pelo nell'uovo, perché è superiore al Bodo e può fargli i gol che servono. Per me non è più liberi di testa visto ii distacco in campionato".

C'è uno spirito alla Mourinho in questa Inter?

"Oltre il campo c'è uno spirito collettivo che nasce da un ceppo unico. Spalletti con chi cavolo si riferisce alla Juve? Solo con Chiellini, che parli di calcio con Comolli? Allegri ha Tare, che ha un passato non allo stesso livello. All'Inter invece è diverso".

Cosa aggiunge?

"Se si va al 2-0 dopo i 90', gli spacca-partite sono Frattesi e Bonny. E nel finale potrebbe entrare per i rigori Calhanoglu. In mezzo al campo manca un grande incontrista".