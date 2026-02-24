Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Union Brescia, il Giudice Sportivo chiude la Curva Nord per un turno. Sanzione sospesa

© foto di www.imagephotoagency.it
Luca Bargellini
Oggi alle 16:12Serie C
Luca Bargellini

Mano pesante del Giudice Sportivo di Serie C nei confronti dell'Union Brescia a seguito della gara del 28° turno di campionato contro la Pro Patria. Ecco la nota appena diffusa:

Il Giudice Sportivo,
letta la relazione dei componenti della Procura Federale e il referto Arbitrale, osserva quanto segue.
Nel referto arbitrale, in particolare, si riporta, tra l’altro, che al 36° minuto del secondo tempo un gruppo di una decina di sostenitori della Società Union Brescia, occupanti il settore Curva Nord, si è avvicinato alla recinzione in prossimità della bandierina del calcio d’angolo. In tale circostanza, i suddetti tifosi hanno indirizzato epiteti razzistici nei confronti di un calciatore della squadra avversaria che si accingeva a battere un calcio d'angolo; nello specifico, il referto riporta testualmente che il predetto calciatore “riceveva da parte di una decina di tifosi riconducibili alla società Union Brescia dei cori che recitavano dei versi: u
h uh uh uh (imitazione scimmia).

Il numero complessivo dei sostenitori all’interno Settore Curva Nord era di circa 2581 e una decina di essi si sono resi responsabili della predetta condotta.
I cori venivano percepiti dal collaboratore della Procura Federale, opportunamente posizionato tra le due panchine e dall’Assistente Arbitrale n. 2.
Ad avviso di questo Giudice, il contenuto dei cori intonati è particolarmente grave e deprecabile e assume un univoco e inconfutabile significato discriminatorio rientrando pacificamente nelle condotte sanzionate dall’art. 28 C.G.S., ovvero quelle che, direttamente o indirettamente, comportano offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale.

Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, questo Giudice ritiene che il numero complessivo dei tifosi autori della condotta, come sopra specificato in termini percentuali e, quindi, anche assoluti, integri il requisito della dimensione richiesto dalla norma di cui all’art. 28 C.G.S.

Tale requisito va, nella specie contestualizzato: alla luce della particolare gravità della condotta perpetrata, posta in essere durante la disputa della gara e, quindi, idonea a turbare uno dei protagonisti della stessa; nonché alla luce delle particolari modalità di percezione della condotta scrutinata, come di seguito descritte.

Del pari, si deve ritenere integrata la percezione della condotta sopra specificata, in quanto essa è stata rilevata distintamente non solo dal Collaboratore della Procura Federale posto tra le due panchine principali ma anche dall’Assistente Arbitrale n. 2. Ne consegue che i predetti comportamenti assumono tutti rilevanza disciplinare ex artt. 25 C.G.S. e 28, comma 4, C.G.S., norma ultima che prevede che, in caso di prima violazione, si applichi la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d).

Al contempo si devono ritenere sussistere le condizioni per la concessione della sospensione della esecuzione della sanzione disciplinare ex art. 28, comma 7, C.G.S.

P.Q.M.

Valutate le modalità complessive dei fatti, ai sensi dell’art. 13, comma 2, G.C.S., misura in applicazione degli artt. 6, 25 e 28 C.G.S., e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S., ritiene equo sanzionare la Società UNION BRESCIA con:

A) l'obbligo di disputare una gara casalinga con il Settore denominato Curva Nord, privo di spettatori;
B) il pagamento di una ammenda di EURO 1000,00.

Dispone che l'esecuzione della sanzione sub A) sia sospesa per il periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione (r. Arbitrale, r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed.).

