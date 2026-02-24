Faggiano deve salvare anche sé stesso. E dopo Trapani, punta su Cosmi anche per la Salernitana

Il momento che sta vivendo la Salernitana non è dei più semplici, non tanto per quello che riguarda la classifica - si parla pur sempre di terzo posto nel Girone C di Serie C - quanto per le tensioni interne, per l'involuzione della squadra, per le aspettative già disattese se si considerava che la promozione in Serie B diretta era l'obiettivo; magari arriverà tramite playoff e non si parlerà più di 'fallimento', ma il momento allo stato attuale rimane delicato. A pagare per tutti è stato Giuseppe Raffaele, ma anche la posizione del Ds Daniele Faggiano non è saldissima: ecco quindi che, per risollevarsi, il dirigente granata ha chiamato in panchina una sua vecchia conoscenza, Serse Cosmi, che torna in pista quattro anni dopo la sua ultima volta.

Ma il duo Faggiano-Cosmi si associa al Trapani dei miracoli, in Serie B, dove proprio il dirigente fece di tutto per portare in Sicilia l'allenatore. Arrivato nell'isola l'11 marzo 2005, porta la squadra alla salvezza, mentre l'anno dopo sfiora la promozione in Serie A: terzo posto in classifica e playoff centrati grazie a ben 18 risultati utili consecutivi, ma proprio la finalissima degli spareggi promozione è fatale. Dopo il ko per 2-0 dell'andata, e il pari di 1-1 al ritorno, Cosmi vede gioire il Pescara di Massimo Oddo, con il quale il tecnico condivide una scena iconica: rimasto in panchina a piangere, Cosmi viene consolato proprio dal rivale. Ma poco importa se la Serie A non arriva, nel giugno 2016 l'allora sindaco di Trapani Vito Damiano propone la cittadinanza onoraria per Cosmi e Faggiano. L'anno successivo in B è però complicato, il 28 novembre 2016 arriva l'esonero con la squadra ultima in classifica.

Chissà se adesso il tecnico riuscirà in un nuovo miracolo, ovvero quello di portare la Salernitana al primo posto della classifica: difficile però immaginare passi falsi di Benevento e Catania. Ci saranno quindi i playoff. Quel che c'è di certo è che Faggiano, anche per salvare sé stesso, ha puntato su un per lui sicuro.