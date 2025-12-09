Chelsea avanti nel miglior momento dell'Atalanta: Joao Pedro segna lo 0-1 al 25'
Atalanta sotto di un gol nonostante la sua ottima partenza alla New Balance Arena. Il Chelsea ha infatti appena sbloccato il risultato al 25' della gara grazie a una zampata sotto porta di Joao Pedro su assist dalla destra di James. Carnesecchi battuto, Blues in vantaggio lontano da Stamford Bridge.
