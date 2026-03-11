Chelsea, manita a distanza di 26 anni dall'ultima. Ma allora ci vollero i supplementari
TUTTO mercato WEB
Per la seconda volta nella sua storia, il Chelsea ha incassato cinque reti in una partita di Champions League. L'altro precedente risale a 26 anni fa e riguarda un pesante 5-1 subito sul campo del Barcellona, nell'aprile del 2000. Va detto tuttavia, che quella partita nei 90' terminò 3-1 per i blaugrana, che poi segnarono altre due reti ai tempi supplementari, ribaltando così il successo dei londinesi a Stamford Bridge all'andata.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Marco Conterio Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Le più lette
1 Tutti gli altri Modric che potrebbero sbarcare in Italia e le storie che le grandi (e non solo) faranno bene a evitare. Chi costruirà il progetto del futuro attorno a uno di questi big?
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Valverde si traveste da Mbappé, l’impossibile diventa ancora possibile: il Real travolge il City 3-0
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile