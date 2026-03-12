PSG-Chelsea 5-2, Luis Enrique: "Vittoria meritata. Entrambe volevamo giocare a calcio"
Luis Enrique, allenatore del Paris Saint-Germain, ha commentato il successo dei suoi sul Chelsea per 5-2, nell'andata degli ottavi di finale di Champions League: "È stata una partita difficile, ma credo che tutti siano molto contenti. Il risultato è stato ottimo, ma credo che sia stata una partita molto dura. Entrambe le squadre volevano giocare a calcio. È stato complicato, ma penso che abbiamo meritato di vincere la partita".
Valverde si traveste da Mbappé, l’impossibile diventa ancora possibile: il Real travolge il City 3-0
