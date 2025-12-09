Live TMW Chelsea, Maresca: "Abbiamo subito dei goal evitabili. Dobbiamo ripartire"

23:00 – Enzo Maresca, allenatore del Chelsea, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Atalanta nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:32 - Comincia la conferenza stampa di Maresca

Cosa è successo nel finale?

"Purtroppo abbiamo subito due goal evitabili. Avevamo anche giocato bene però purtroppo siamo calati nel finale dove l'Atalanta ha ribaltato tutto".

Sconfitta fatale per stare tra le prime otto?

"La partita è finita e dobbiamo concentrarci soltanto sulla partita di sabato per riscattarci nella maniera migliore. Dobbiamo pensare partita per partita: è chiaro che per entrare tra le prime 8 serve vincere due partite".

Come sta Fofana?

"Ha ricevuto una botta nell'occhio. Valuteremo poi nei prossimi giorni".

Cosa le ha colpito di più dell'Atalanta?

"Credo che l'Atalanta sia cambiata nel corso degli anni. Tuttavia è da diversi anni che hanno una filosofia chiara e che continuerà a fare bene".

Dove bisogna migliorare?

"Sicuramente abbiamo subito dei goal evitabili. Quando abbiamo concesso all'Atalanta siamo poi crollati".

Che difficoltà ha riscontrato contro l'Atalanta?

"Abbiamo affrontato una squadra aggressiva. Non abbiamo concesso tanto, poi è chiaro che i goal hanno cambiato completamente la gara. Quello che dobbiamo fare è vincere la prossima gara".

Quanto hanno influenzato i cambi?

"L'entrata di Adarabioyo è stata forzata considerando l'andamento del match. Ora dobbiamo guardare avanti".

23:39 - Termina la conferenza di Maresca