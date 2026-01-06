Maresca parla dopo l'addio al Chelsea: "Vado via con la pace interiore..."
Enzo Maresca rompe il silenzio e parla per la prima volta dopo il burrascoso addio al Chelsea delle scorse ore. Il tecnico italiano ha scelto i propri canali social per salutare i Blues, con questo messaggio:
"LASCIA QUESTO MONDO UN PO’ MEGLIO DI COME LO HAI TROVATO
Il mio viaggio con il Chelsea è iniziato con i preliminari della Conference League. Vado via con la pace interiore di lasciare un club prestigioso come il Chelsea dove merita di essere.
Desidero ringraziare tutto il popolo Chelsea per il sostegno negli ultimi 18 mesi. Sostegno che è stato fondamentale per il raggiungimento della qualificazione Champions, la vittoria nella Conference League e la vittoria della Coppa del Mondo per Club.
Vittorie che porterò per sempre nel mio cuore!
Un grazie speciale a tutti i giocatori che mi hanno accompagnato in questo viaggio splendido.
Auguro a tutti coloro che hanno condiviso con me ogni momento, di ottenere il massimo in questa seconda parte di stagione e in futuro.
Grazie CHELSEA, da parte mia e della mia famiglia".
