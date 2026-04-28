Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Per Chevalier tunnel senza fine: isolato nello spogliatoio, i giorni sotto la Torre Eiffel sono agli sgoccioli

Per Chevalier tunnel senza fine: isolato nello spogliatoio, i giorni sotto la Torre Eiffel sono agli sgoccioliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Simone Lorini
Oggi alle 09:24Calcio estero
Simone Lorini

Dimenticato anche da Luis Enrique, che non lo schiera in campo ormai dal 23 gennaio, Lucas Chevalier sta attraversando un tunnel senza fine. Arrivato al Paris Saint-Germain la scorsa estate per consacrarsi dopo gli anni d'oro al Lille, il portiere francese è scivolato nelle gerarchie fino a diventare la riserva fissa di Matvei Safonov. Oltre all'esilio dal campo, l'estremo difensore deve fare i conti con un crescente isolamento all'interno dello spogliatoio parigino.

Asperità difficili da accettare: il suo carattere lo porta a isolarsi
Secondo quanto rivelato da L'Équipe, l'atteggiamento dell'ex Lille è diventato un caso interno. Il quotidiano sportivo sottolinea come i compagni non riescano a decifrare il suo "carattere singolare", descrivendolo come un giovane spesso distante dalle dinamiche e dai momenti di coesione del gruppo. Questa apparente freddezza avrebbe creato una frattura comunicativa difficile da sanare.

Un anno dopo l'addio di Donnarumma, si parla di un altra cessione in porta
Sebbene non ci siano ancora decisioni ufficiali, i segnali attuali lasciano presagire un addio imminente. Il futuro di Chevalier sotto la Torre Eiffel appare compromesso e la prosecuzione del rapporto nella prossima stagione sembra ormai l'ipotesi meno probabile, segnando il fallimento di un matrimonio che avrebbe dovuto proiettare il portiere verso l'élite europea.

Articoli correlati
L. Enrique pazzo di Kvaratskhelia. E su Chevalier al Mondiale: "Me ne frego, alleno... L. Enrique pazzo di Kvaratskhelia. E su Chevalier al Mondiale: "Me ne frego, alleno il PSG"
PSG, Chevalier in panchina da 17 partite. Luis Enrique: "Prima lo criticavate e ora... PSG, Chevalier in panchina da 17 partite. Luis Enrique: "Prima lo criticavate e ora lo rivolete?"
Tremoulinas consiglia Chevalier: "Riparta dalla Juve, è un gradino sotto Inter e... Tremoulinas consiglia Chevalier: "Riparta dalla Juve, è un gradino sotto Inter e Napoli: perfetta"
Altre notizie Calcio estero
Per Chevalier tunnel senza fine: isolato nello spogliatoio, i giorni sotto la Torre... Per Chevalier tunnel senza fine: isolato nello spogliatoio, i giorni sotto la Torre Eiffel sono agli sgoccioli
Eberl: "Sento che tutta la Germania tiferà per noi a Parigi. PSG e Bayern formazioni... Eberl: "Sento che tutta la Germania tiferà per noi a Parigi. PSG e Bayern formazioni d'elite"
PSG-Bayern, parla Kompany: "Abbiamo già vinto a Parigi ed espugnato il Bernabeu" PSG-Bayern, parla Kompany: "Abbiamo già vinto a Parigi ed espugnato il Bernabeu"
Roberto Mancini campione del Qatar. E festeggia con la bandiera griffata Euro 2020... Roberto Mancini campione del Qatar. E festeggia con la bandiera griffata Euro 2020
LaLiga, il pari fra Espanyol e Levante chiude la 32ª giornata. Il quadro completo... LaLiga, il pari fra Espanyol e Levante chiude la 32ª giornata. Il quadro completo
Premier League, al Man United basta un tempo contro il Brentford. Red devils terzi... Premier League, al Man United basta un tempo contro il Brentford. Red devils terzi
Ora è ufficiale, Mancini è campione del Qatar. Non è bastato riscrivere la classifica... Ora è ufficiale, Mancini è campione del Qatar. Non è bastato riscrivere la classifica
B d'Europa, torna il Super Depor (con due italiani)? Suso, non va come sperato TMWB d'Europa, torna il Super Depor (con due italiani)? Suso, non va come sperato
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi errori della scorsa estate. Solo una big ha indovinato tutte le mosse e infatti...
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Classifiche a confronto: Inter a +8! Insuperabile Fabregas, capolavoro di Cuesta
Immagine top news n.1 Serie A, la classifica: Inter a 3 punti dallo scudetto, lotta Champions apertissima
Immagine top news n.2 Non bastano Pedro e Atta a Lazio e Udinese: pari-spettacolo. Sarri risponde alle voci sul Napoli
Immagine top news n.3 C'è l'erede di Rocchi all'AIA: il nuovo designatore ad interim è Dino Tommasi
Immagine top news n.4 Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"
Immagine top news n.5 Sorpassi e ribaltoni, partita folle all'Olimpico: tre gol nel finale, Lazio-Udinese finisce 3-3
Immagine top news n.6 Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2 alla Unipol Domus
Immagine top news n.7 Dino Tommasi sostituisce Rocchi da designatore degli arbitri. La nota dell'AIA
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
Immagine news podcast n.3 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.4 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Terremoto arbitri, cosa succede adesso? Ecco il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Braglia: "Milan-Juve desolante. Rossoneri al 90% in Champions ma..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Milan-Juve, che figura. Fiorentina, io spero in Sarri"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Cade un'altra big alla Unipol Domus: il Cagliari costruisce la sua salvezza in casa
Immagine news Serie A n.2 Martin Baturina, c'è un prima e un dopo. Dal 10 gennaio è cambiato tutto quanto
Immagine news Serie A n.3 Lazio, Noslin: "Farò di tutto per segnare la prossima. Un desiderio? Vincere la Coppa Italia"
Immagine news Serie A n.4 Roma, Massara ai saluti. Friedkin e Gasperini allineati sul nuovo ds: il preferito è Manna
Immagine news Serie A n.5 Como, Fernandez-Pardo il sogno per l'Europa. E' (in teoria) ancora convocabile dall'Italia
Immagine news Serie A n.6 Miguel Gutierrez, annata di ambientamento. La prossima è quella della consacrazione?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Langella accusa: "C'è forse chi vuole far ripartire la Juve Stabia dal basso, ma non sono io"
Immagine news Serie B n.2 Il Venezia verso la A e non solo. Nuovi accordi commerciali con partner internazionali di primo piano
Immagine news Serie B n.3 Cesena, rinnova Di Taranto fino al 2028: Pederzoli nome caldo per il dopo Fusco
Immagine news Serie B n.4 Palermo ai playoff, Inzaghi ai tifosi: "Ce la metteremo tutta, siete di un'altra categoria"
Immagine news Serie B n.5 Avellino, lavoro differenziato per Simic e Milani. Permesso per Izzo
Immagine news Serie B n.6 Pescara, buone notizie per Gorgone: Bettella domani torna in gruppo
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Parte la corsa all'ultimo posto per la Serie B: date e orari del primo turno dei playoff
Immagine news Serie C n.2 Ternana in vendita, pubblicato bando cessione ramo sportivo: base d'asta a 260mila euro
Immagine news Serie C n.3 Ostiamare promosso in C, il tecnico D'Antoni: "De Rossi ha visto più lungo di noi"
Immagine news Serie C n.4 Arezzo promosso in B, l'ex Dal Canto: "Progetto che parte dalla vittoria della Serie D"
Immagine news Serie C n.5 Antonini non molla: il punto sulle battaglie legali di Trapani Calcio e Shark
Immagine news Serie C n.6 Che stangata per l'Albinoleffe: il tecnico Lopez squalificato per tre giornate
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto PSG-Bayern Monaco
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Torino-Inter
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Tra calcio e moda. L'attaccante della Fiorentina Bonfantini ha presentato il suo brand di abbigliamento
Immagine news Calcio femminile n.2 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
Immagine news Calcio femminile n.3 Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.6 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?