Per Chevalier tunnel senza fine: isolato nello spogliatoio, i giorni sotto la Torre Eiffel sono agli sgoccioli

Dimenticato anche da Luis Enrique, che non lo schiera in campo ormai dal 23 gennaio, Lucas Chevalier sta attraversando un tunnel senza fine. Arrivato al Paris Saint-Germain la scorsa estate per consacrarsi dopo gli anni d'oro al Lille, il portiere francese è scivolato nelle gerarchie fino a diventare la riserva fissa di Matvei Safonov. Oltre all'esilio dal campo, l'estremo difensore deve fare i conti con un crescente isolamento all'interno dello spogliatoio parigino.

Asperità difficili da accettare: il suo carattere lo porta a isolarsi

Secondo quanto rivelato da L'Équipe, l'atteggiamento dell'ex Lille è diventato un caso interno. Il quotidiano sportivo sottolinea come i compagni non riescano a decifrare il suo "carattere singolare", descrivendolo come un giovane spesso distante dalle dinamiche e dai momenti di coesione del gruppo. Questa apparente freddezza avrebbe creato una frattura comunicativa difficile da sanare.

Un anno dopo l'addio di Donnarumma, si parla di un altra cessione in porta

Sebbene non ci siano ancora decisioni ufficiali, i segnali attuali lasciano presagire un addio imminente. Il futuro di Chevalier sotto la Torre Eiffel appare compromesso e la prosecuzione del rapporto nella prossima stagione sembra ormai l'ipotesi meno probabile, segnando il fallimento di un matrimonio che avrebbe dovuto proiettare il portiere verso l'élite europea.