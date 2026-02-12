Francia, dietro Maignan chi ci sarà? Deschamps svela: "Butez ottimo portiere, lo seguiamo"

Mike Maignan potrebbe avere un nuovo compagno di reparto al Mondiale. Il portiere del Milan, quasi impeccabile questa stagione, negli ultimi raduni con la Nazionale francese ha visto Lucas Chevalier alle sue spalle, come numero 2 per ordine del CT Deschamps. Di recente, però, Safonov gli ha rubato il posto al PSG e questo potrebbe mettere a rischio la sua presenza al torneo iridato in Canada, Messico e negli Stati Uniti.

A margine del sorteggio della prossima Nations League, dove i Bleus sfideranno l'Italia tra le altre, Didier Deschamps ha commentato la situazione dei portieri: "A ottobre molti dicevano che Chevalier avrebbe potuto prendere il posto di Mike Maignan... il calcio va veloce. Da qui a marzo possono succedere molte cose", ha confidato ai microfoni de L'Équipe. "I portieri, come certi giocatori di movimento, possono attraversare periodi in cui sono meno in forma o giocano meno, anche se quello del portiere è un ruolo specifico".

Intanto Jean Butez sta strabiliando nel Como, con 12 clean sheet mantenuti nella sola Serie A, mentre il portiere del Lens Robin Risser sta impressionando nel corso della stagione da podio della Ligue 1. "Se Chevalier continuerà a non giocare? Non ponetemi la questione ora, vedremo a tempo debito. Lascio a voi animare il dibattito. Ci sarà una riflessione approfondita perché è un ruolo particolare. Ovviamente giocare è importante, c'è un numero 1, 2 e 3...", ha ricordato Deschamps.

Focalizzandosi poi sulle due alternative a Chevalier: "Non dirò che tutti hanno una chance, ma Butez e Risser sono ottimi portieri e li seguiamo", ha svelato il CT della Francia. "Non è perché non sono stati ancora selezionati che... Senza entrare nei dettagli, perché poi interpretereste le mie parole, il ruolo del portiere è molto specifico: l'esperienza e il vissuto contano molto."