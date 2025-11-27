Polverosi sull'Inter: "Alla prima avversaria di spessore è arrivato il primo ko in Champions"

All'interno dell'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio è possibile leggere un editoriale a firma del giornalista Alberto Polverosi che, riguardo alla sconfitta subita dall'Inter contro l'Atletico Madrid, scrive: "Perdere una partita così, dopo averla giocata con qualità, personalità e intelligenza, dopo aver creato quattro-cinque occasioni da gol traversa compresa, dopo aver schiacciato l’Atletico Madrid nel suo stadio all’inizio sia del primo che del secondo tempo, dopo aver riagguantato il pareggio, perderla così, su calcio d’angolo al terzo minuto di recupero, brucia maledettamente. Non è bastata all’Inter la spinta di tutta la squadra, il suo miglior livello tecnico rispetto agli spagnoli, il numero delle conclusioni e nemmeno la giocata super della coppia Zielinski-Bonny sul gol dell’uno a uno. Il risultato dice qualcosa di diverso: alla prima avversaria di spessore, diciamo di nome, è arrivata la prima sconfitta in Champions. Non meritata, anzi, ma il primo stop toglie all’Inter qualche certezza e la spinge un po’ più giù in classifica".

Sull'Atletico Madrid: "Se in Europa c’è una squadra, una sola, sempre uguale a se stessa è proprio l’Atletico. Attacco più, attacco meno, con un pizzico di fantasia ma anche senza quel pizzico, sono quattordici anni, quelli del Cholo, che l’Atletico è ferocia agonistica, pressing forsennato, aggressività totale, massima densità difensiva (anche in dieci là dietro) e contropiede. Così vince le partite, anche quelle che non merita pienamente come è capitato ieri sera. Basta vedere la rete dell’uno a zero per capire la natura dei colchoneros: palla rubata da Molina a Calhanoglu, in un lampo pallone in area, deviazioni, rimpalli e gol di Julian Alvarez. Ma se in una partita conta anche il gioco, contano le occasioni, contano la qualità della manovra e l’insistenza offensiva, allora i 90 minuti del Metropolitano sono stati in buona parte dei nerazzurri".

"Voleva vincerla e l’ha vinta. A modo suo", la chiosa sul confronto a distanza tra Diego Simeone e Cristian Chivu.