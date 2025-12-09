Chi ne ha schierati 0, chi 8, il dato sui big match: ecco quanti italiani giocano in Serie A

Archiviato anche il grande sorteggio andato in scena venerdì scorso a Washington, all'Italia adesso non resta che iniziare il lungo cammino verso il prossimo 26 marzo. Sarà un cammino senza appuntamenti ufficiali, probabilmente la Nazionale si ritroverà a Coverciano un paio di giorni a febbraio ma solo il 23 marzo inizierà la vera preparazione per un un play-off in cui ci giochiamo tutto. In cui dobbiamo scongiurare in tutti i modi la terza assenza consecutiva dalla fase finale di una Coppa del Mondo.

Archiviate però le parentesi autunnali e col play-off ora lontano la Nazionale non è più un tema, né è un tema l'utilizzo di calciatori italiani. E' questo argomento che tornerà a scaldarci solo dalla seconda metà di marzo. Ma la situazione resta desolante, anche se non se ne parla.

Analizzando il turno di campionato appena andato in archivio emerge che ancora una volta sugli oltre 300 giocatori scesi in campo in Serie A meno di cento erano italiani. Il dato è preoccupante, soprattutto peggiora drasticamente nei big match: in Torino-Milan di ieri sera sono scesi in campo dall'inizio solo due italiani su 22. In Napoli-Juventus erano cinque, in Inter-Como quattro.

Il Torino è l'unica squadra a non aver schierato nemmeno un calciatore italiano dal primo minuto, nel Cagliari ce n'erano otto e quella del presidente Giulini è la squadra che per distacco ne utilizza di più. Poi ci sono Cremonese e Fiorentina. Di seguito il dato squadra per squadra.

QUANTI CALCIATORI ITALIANI GIOCANO IN SERIE A? IL DATO DEL 14ESIMO TURNO

In Sassuolo-Fiorentina 8 calciatori italiani sui 22 schierati dal primo minuto

5 su 9 subentranti

In Inter-Como 4 calciatori italiani sui 22 schierati dal primo minuto

1 su 10 subentranti

In Hellas Verona-Atalanta 4 calciatori italiani sui 22 schierati dal primo minuto

1 italiano sui dieci calciatori subentrati

In Cremonese-Lecce 8 calciatori italiani sui 22 schierati dal primo minuto

5 italiani sui dieci calciatori subentrati

In Cagliari-Roma 11 calciatori italiani sui 22 schierati dal primo minuto

5 italiani sui dieci calciatori subentrati

In Lazio-Bologna 9 calciatori italiani sui 22 schierati dal primo minuto

4 italiani sui dieci calciatori subentrati

In Napoli-Juventus 5 calciatori italiani sui 22 schierati dal primo minuto

4 italiani sugli 8 calciatori subentrati

In Pisa-Parma 9 calciatori italiani sui 22 schierati dal primo minuto

2 italiani sui 9 calciatori subentrati

In Udinese-Genoa 7 calciatori italiani sui 22 schierati dal primo minuto

0 italiani sugli 8 calciatori subentrati

In Torino-Milan 2 calciatori italiani sui 22 schierati dal primo minuto

2 italiani sugli 8 calciatori subentrati

TOTALE

Calciatori schierati dal primo minuto: 67 italiani su 220 (il 30%)

Calciatori schierati contando anche i subentrati: 96 su 312 (il 31%)