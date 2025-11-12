TMW Radio Chi si riscatterà tra David, Ferguson e Gimenez? Il parere degli ospiti

Dopo la sosta, tornerà la Serie A e ci sono diversi attaccanti in cerca di riscatto: da David a Ferguson, passando per Gimenez. Chi può farcela? Così la pensano gli opinionisti di TMW Radio.

Stefano Impallomeni: "Dico Ferguson. Dopo l'infortunio di Dovbyk, ora dico: se ci sei, batti un colpo. All'inizio ha impressionato. Poi si è rilassato, pensava di aver conquistato Gasperini ma non devi mai pensare di essere certo nel calcio di oggi. E' il momento giusto per dare una risposta importante. La Roma è nel momento migliore, e lo è anche per lui per fare questo. E su David dico che per ora non si è visto, anche se Spalletti dice che è un cecchino in area. Se dice così, vuol dire che ci ha visto qualcosa e ci lavorerà".

Enzo Bucchioni: "Gimenez fa i movimenti da attaccante, poi è poco lucido. E ha inciso il giudizio di Allegri, sa che ogni volta deve incidere e questo pesa. E' un giocatore che può sbloccarsi però e può tornare utile".

Giancarlo Padovan: "Gimenez, perché mi sembra strano che il suo rendimento sia questo. E' un giocatore per il quale condivido l'opinione di molti colleghi secondo cui è forte. Non è un fenomeno ma può essere funzionale al gioco del Milan".

Michelangelo Rampulla: "Difficile dirlo ora. Spero in David, spero gli sia data l'opportunità per riscattarsi. Ha bisogno di esprimersi per almeno 2-3 partite di fila, deve giocare con continuità".

Robert Acquafresca: "Mi auguro per la Roma Ferguson, perché la Roma sta facendo un bellissimo cammino, c'erano tante aspettative su Gasperini ed è bello che siano ripagate".