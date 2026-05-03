Chiamatelo mr. punizione: 5 gol per Vlahovic in 4 anni, solo uno meglio di lui in Europa

È stata una partita folle, ma di assoluto orgoglio dell'Hellas Verona già retrocesso ma capace di resistere ai tentativi ripetuti della Juventus di trasformare l'1-1 in qualcosa di più. Alla fine un enorme Montipò risolve guai e ricaccia indietro anche la palla gol di Zhegrova sul palo, strappando un punto gigantesco allo Stadium, là dove i gialloblù non hanno mai vinto.

Chi si è preso per un momento le luci della ribalta è stato Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è subentrato a Jonathan David e quando la squadra ha guadagnato un calcio di punizione da mattonella interessante per il suo mancino si è incaricato immediatamente della battuta. Al minuto 62 ha spiazzato Montipò sul secondo palo scavalcando la barriera e infilando l'1-1. Dopo ben 179 giorni di digiuno, tra infortuni e riabilitazione.

Stabilito un record. Nelle ultime quattro stagioni (dal 2022/23), Dusan Vlahovic ha segnato 5 gol su punizione diretta in Serie A: nel periodo solo Alejandro Grimaldo (6) del Leverkusen ha fatto meglio nei top 5 campionati europei. Cinque reti invece per Dominik Szoboszlai (Liverpool) e Vincenzo Grifo (Friburgo).