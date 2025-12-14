Chiellini torna sulla proposta di Tether: "Juventus e Agnelli una cosa sola ieri, oggi e domani"

Prima del fischio d'inizio del match contro il Bologna attualmente in corso di svolgimento, il dirigente della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato anche della questione Tether, con l'azienda emittente della principale stablecoin al mondo che nei giorni scorsi aveva presentato un'offerta da circa 1 miliardo di euro per acquistare la società. Da lì, la risposta di Exor con un comunicato e di John Elkann che in un video ha ribadito la propria intenzione di non vendere la società.

"Sono state parole forti e importanti, ma per chi lo sconosce e lo vive continuamente non sono sorprendenti. Quando si pensa alla Juventus e alla famiglia Agnelli, sono una cosa unica: è stato così nel passato, è così nel presente e sarà così nel futuro. C'è solo da pensare di costruire una Juve vincente. Lo scudetto sono 5 anni non lo vinciamo, ma ciò non toglie fiducia per il futuro. La proprietà e la Juventus sono una cosa indissolubile".