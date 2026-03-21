Chivu: "Bonny ha avuto qualche problema ai denti, Bastoni non sarà convocato per Firenze"

Mister Cristian Chivu, intervenuto alla vigilia del match con la Fiorentina, è stato interpellato anche sulle condizioni fisiche di Bastoni e Bonny. Questa la risposta del tecnico dell'Inter:

Come sta Bastoni? Cosa pensi dei giocatori dell'Inter che fanno gli spareggi?

"Avranno tempo poi per rappresentare l'Italia e gli facciamo un in bocca al lupo. Ora pensano all'Inter, poi chi andrà in Nazionale prepareranno la partita al meglio. L'Italia può e deve vincere. Bastoni non c'è domani e verrà valutato in Nazionale".

Come sta Bonny?

"Ci sono mille cose che accadono, non le possiamo raccontare tutte. Sono cose che accadono, ha avuto qualche problema ai denti prima dell'Atalanta, poi sistemerà tutto".

Rileggi qui tutte le parole di Chivu in conferenza