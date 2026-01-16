Chivu è entrato nella testa dell'Inter: la sfuriata decisiva dopo il ko contro la Juventus

Cristian Chivu in pubblico difende sempre la sua squadra, sembra usare solo la carota, ma la realtà è che, dopo essere entrato in punta dei piedi nello spogliatoio dell'Inter, si è fatto spazio piano, piano e dopo ha anche bacchettato quando serviva i suoi calciatori, come riportato dal Corriere dello Sport, che sottolinea i modi utilizzati dal tecnico rumeno.

Dopo i due ko consecutivi contro Udinese e Juventus erano già piovute critiche al suo indirizzo e lui non le prese bene, ma soprattutto commentò contrariato la prestazione offerta allo Stadium. Chivu fece tremare i muri a Torino, pretese un upgrade dal punto di vista dell'attenzione e della cattiveria agonistica perché non voleva più dilapidare un vantaggio importante come quello.

Dalla trasferta dell'Allianz in poi infatti la difesa dell'Inter è la migliore per numeri. Significa che qualcosa di buono ha fatto e che qualcosa ha trasmesso ai suoi. Akanji è il difensore più rappresentativo, un po' perché è un nuovo acquisto, un po' perché è anche il più solido di tutti. L'interpretazione del ruolo di Bastoni invece è differente, ancora più moderna, come testimoniano le sue sortite offensive.