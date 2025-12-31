L'Inter rifonda: via tutti i senatori inzaghiani, dentro Palestra, un difensore e un big in mezzo

Sarà Cristian Chivu l’uomo incaricato di guidare la rifondazione nerazzurra. A fine stagione l’Inter saluterà molti dei senatori del ciclo inzaghiano: Sommer, Acerbi, Darmian e Mkhitaryan sono in scadenza di contratto, così come De Vrij (che potrebbe però partire già a gennaio). Anche Hakan Calhanoglu riflette sul futuro, attratto dall’idea di un ultimo grande contratto al Galatasaray. In uscita c’è anche Davide Frattesi: il centrocampista cerca quella continuità che a Milano non ha mai trovato.

L'obiettivo in entrata è inserire un giocatore offensivo in più capace di saltare l'uomo: in tal senso, occhi puntati su Giovane, mentre Valentin Carboni potrebbe essere girato in prestito al Verona per maturare ulteriormente. Gli interventi più massicci riguarderanno la linea mediana e il reparto arretrato, considerando anche il possibile addio di Dumfries, fa sapere Tuttosport. L'operazione Palestra potrebbe essere anticipata a gennaio, mentre per la difesa Ausilio ha avviato i contatti con il Sassuolo per il centrale mancino Tarik Muharemovic. Resta sotto osservazione Oumar Solet, sebbene Marotta voglia prima fare chiarezza sulle sue vicende extra-sportive.

A centrocampo, i nomi più gettonati sono quelli di Koné, Khéphren Thuram ed Ederson. Il brasiliano dell'Atalanta è il profilo più accessibile (scadenza 2027) e tatticamente perfetto per completarsi con Barella. Il candidato numero uno per completare il centrocampo è però un "figlio del vivaio": Aleksandar Stankovic. Esploso al Bruges, il ragazzo è già stato benedetto da Chivu che lo ha allenato nelle giovanili. L'Inter vanta un diritto di recompra fissato a 23 milioni di euro (di cui 10 già incassati dalla precedente cessione): un investimento che, dati i prezzi attuali del mercato, la dirigenza considera un vero affare per riportare a casa un talento "Made in Inter".