La prima pagina di QS: "Chivu, la forza della vetta. Obiettivo Gila per il Milan"

È dedicata a Cristian Chivu gran parte della prima pagina proposta oggi da QS: "Chivu, la forza della vetta - titola il quotidiano dopo la preziosa vittoria dell'Inter a Bergamo contro l'Atalanta -. Inter in volo, il tecnico sa come tener testa a Conte". L'Inter chiude il 2025 al comando della classifica con 36 punti, seguito dal Milan a 35 e dal Napoli a 34. Poi la Roma a 33 e la Juventus a 32, ma entrambe hanno giocato una partia in più delle altre tre rivali.

Nel taglio basso si parla invece di mercato, con il Milan che avrebbe messo il mirino su Mario Gila per rinforzare la difesa: "Cercasi centrale in casa Milan. Obiettivo Gila. Trattativa difficile con la Lazio per lo spagnolo. Gabbia tenta il recupero verso il Cagliari".

Il taglio alto è invece dedicato al 3-1 della Roma sul Genoa: "Gasp accelera, lezione a DDR. Per lo scudetto 5 big in lotta".