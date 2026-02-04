Inter, Darmian assente a sorpresa contro il Torino per sindrome gastrointestinale acuta
C'è una sorpresa dell'ultimo minuto in casa Inter. Infatti, secondo le informazioni raccolte dalla redazione di TMW, Matteo Darmian non sarà presente nemmeno in panchina per il match valido i quarti di finale di Coppa Italia questa sera contro il Torino all'U Power Stadium di Monza su campo neutro. Il motivo? Il terzino destro italiano non è a disposizione di Cristian Chivu a causa di una sindrome gastrointestinale acuta.
Le scelte ufficiali del tecnico dell'Inter. Cristian Chivu non ha paura di lanciare i giovani e per l'impegno serale di oggi con i granata compaiono ben due prodotti del vivaio nerazzurro: alla prima apparizione da titolare in prima squadra ecco il classe 2007 Matteo Cocchi sull'out sinistro insieme al 2004 Issiaka Kamatè invece posizionato a destra. Nemmeno convocato Federico Dimarco, in panchina invece Luis Henrique. In avanti invece spazio a Marcus Thuram e Bonny, fuori dall'undici titolare Lautaro.
Formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Martinez; De Vrij, Acerbi, Carlos Augusto; Kamate, Frattesi, Mkhitaryan, Diouf, Cocchi; Thuram, Bonny.
A disposizione: Di Gennaro, Calligaris, Sucic, Lautaro, Luis Henrique, Bisseck, Berenbruch, Bovo, Cinquegrano, Alexiou, Topalovic, Pio Esposito, Bastoni.
Allenatore: Cristian Chivu.
TORINO (3-5-2): Paleari; Marianucci, Coco, Tameze; Pedersen, Vlasic, Prati, Anjorin, Obrador; Nije, Kulenovic.
A disposizione: Israel, Siviero, Ilkhan, Maripan, Lazaro, Nkounkou, Ebosse, Perciun, Zapata.
Allenatore: Marco Baroni.