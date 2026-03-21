Chivu su Thuram: "Già in passato era finito nei titoli, lui come tutti può fare meglio"

Mister Cristian Chivu, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara di Firenze, ha risposto anche a una domanda sul calo di Marcus Thuram. Queste le sue dichiarazioni sull'attaccante francese:

Thuram è da un po' che non segna, serve un consiglio per lui?

"Già in passato era finito nei titoli, ovviamente lui come tutti può fare meglio. Si stanno impegnando e tutti danno il loro contributo. Non ci sono consigli da dare, in questo periodo tutte le partite diventano finali".

I numeri stagionali di Marcus Thuram

In 35 partite l'attaccante nerazzurro ha realizzato 12 reti e 5 assist.

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