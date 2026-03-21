Roma, Totti resta in attesa: contatti per il ruolo da ambasciatore, ma la trattativa è ferma

Il possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma resta avvolto nell’incertezza. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane su un coinvolgimento dell’ex capitano nel progetto del club, la situazione sembra essersi raffreddata e al momento non risultano passi avanti concreti nei dialoghi con la proprietà.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Messaggero, tra le parti ci sarebbe stato un primo contatto informale nel quale a Totti sarebbe stata prospettata l’ipotesi di un accordo annuale con il ruolo di ambasciatore, in vista delle celebrazioni per il centenario della società. Una soluzione simbolica ma significativa, che avrebbe consentito allo storico numero 10 di tornare a rappresentare ufficialmente i colori giallorossi.



Da quel momento, però, non sarebbero seguiti ulteriori sviluppi. I Friedkin, o comunque i vertici del club, non avrebbero più dato seguito ai colloqui e la trattativa sarebbe rimasta in sospeso. Totti, da parte sua, non ha chiuso la porta e resta in attesa di eventuali novità, ma al momento non ci sono segnali concreti che possano far pensare a un accordo imminente.

La sensazione è che tutto sia ancora possibile, ma che i tempi per un ritorno operativo dell’ex capitano in società restino incerti. Molto dipenderà dalle prossime mosse della proprietà.