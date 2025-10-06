Chivu vede la vetta, la sosta non preoccupa. L’Inter prova a cambiare pelle

La sosta per le nazionali regala un campionato in perfetto equilibrio, con l’Inter in corsa dopo un inizio di Serie A tra incognite e vecchi fantasmi.

Tredici i nerazzurri impegnati in nazionale, mente la squadra di Cristian Chivu all’orizzonte vede l’amichevole con l’Atletico Madrid in Libia. Appuntamento venerdì sera a Bengasi, antipasto del match che si terrà nella League phase di Coppa dei campioni. Alla ripresa del campionato invece ci sarà l’impegno con la Roma di Gian Piero Gasperini. Partita tutt’altro che banale in ottica tricolore considerando che i giallorossi sono appollaiati in testa alla Serie A con il Napoli di Antonio Conte. Vera squadra favorita per la vittoria del campionato.

Aggressione alta e pressing. Cosa sta cambiando rispetto a Inzaghi

L’Inter è arrivata alla sosta dopo cinque vittorie consecutive tra Champions League e campionato. Tredici gol fatti e due subiti nella partite disputate contro Sassuolo, Cagliari, Ajax, Slavia Praga e Cremonese. L’Inter di Chivu sta trovando la sua identità, soprattutto nella fase di non possesso. Baricentro alto, mezz’ali schiaccianti nella metà campo avversaria, punte pronte allo scatto in più per contrastare il possesso palla avversario. La pausa nazionale vedrà integrati ad Appiano Gentile anche giocatori dell’Under 23. La musica però è profondamente cambiata rispetto all’ultima pausa di settembre.

I nerazzurri in Nazionale non preoccupano Chivu: “So quanto conta per loro”

In direzione ostinata e contraria. Com’è nel suo costume. Cristina Chivu ad Appiano Gentile vedrà il suo gruppo a ranghi ridotti a causa degli impegni con l rispettive nazionali. Un argomento trattato superficialmente anche nella conferenza stampa post partita con la Cremonese, senza mostrare nessuna preoccupazione: “So quanto conta la nazionale per loro”, ha detto l’allenatore rumeno. Evidenziando come gli impegni extra Serie A possano rappresentare linfa vitale per tutti. Nessuno escluso.