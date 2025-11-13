Zidane sarà il nuovo CT della Francia? Già si parla dello staff e due collaboratori storici

Zinedine Zidane potrebbe diventare il nuovo commissario tecnico della Francia. È questa la tendenza che emerge con sempre maggiore insistenza, mentre Didier Deschamps si prepara a lasciare l’incarico dopo il Mondiale del 2026, che si disputerà tra Canada, Messico e Stati Uniti.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, la leggenda del calcio francese starebbe già lavorando alla composizione del suo futuro staff tecnico in vista dell’avventura sulla panchina dei Bleus. Zidane, che da tempo sogna di guidare la nazionale con cui ha scritto alcune delle pagine più gloriose della storia del calcio mondiale, avrebbe intenzione di circondarsi di uomini di fiducia, gli stessi che lo hanno accompagnato nei suoi trionfi al Real Madrid. In cima alla lista c’è David Bettoni, storico vice e braccio destro dell’ex numero 10, con cui ha condiviso le vittorie in Champions League e i successi nazionali durante le due esperienze al Santiago Bernabéu.

Al suo fianco dovrebbe esserci anche Hamidou Msaidie, figura molto stimata nello spogliatoio madridista, conosciuto per la sua capacità di gestire i rapporti umani e per il lavoro svolto sia sul piano fisico sia su quello psicologico. L’arrivo di Zidane rappresenterebbe un nuovo capitolo per la Francia, pronta a voltare pagina dopo oltre un decennio sotto la guida di Deschamps. Con il suo carisma, la sua esperienza internazionale e una filosofia vincente, Zizou punta a mantenere i transalpini al vertice del calcio mondiale.