Classifiche a confronto: +5 Juventus, -5 Napoli! Nessuno come il Como, +2 Inter
Classifiche a confronto al termine della 20esima giornata di Serie A. L'Inter capolista reduce dal 2-2 di San Siro contro il Napoli ha due punti in più rispetto alla passata stagione. Saldo decisamente positivo anche per il Milan, nonostante i rossoneri siano reduci da due pareggi consecutivi: +10 rispetto allo scorso anno. Hanno un confronto migliore solo la Roma di Gian Piero Gasperini e il Como di Cesc Fabregas, rispettivamente a +15 e a +16 punti rispetto allo scorso campionato.
Saldo negativo per il Napoli di Antonio Conte: a questo punto della stagione la squadra campione d'Italia ha cinque punti in meno rispetto a un anno fa. Stesso confronto per il Bologna di Vincenzo Italiano che non vince in Serie A dal 22 novembre. La squadra col confronto peggiore resta la Fiorentina, poi Atalanta, Lazio ed Hellas Verona.
Sorride la Juventus che ieri ha battuto 5-0 la Cremonese nell'ultima gara di questo 20esimo turno di Serie A. Grazie alla cura Luciano Spalletti la squadra bianconera non solo è la più in forma del momento, ma ha anche cinque punti in più rispetto allo scorso campionato. Di seguito il dato nel dettaglio.
*Inter 43 punti (+2)
*Milan 40 (+10)
*Napoli 39 (-5)
Juventus 39 (+5)
Roma 39 (+15)
*Como 34 (+16)
Atalanta 31 (-12)
Lazio 28 (-8)
*Bologna 27 (-5)
Udinese 26 (=)
Sassuolo 23 (in Serie B)
Torino 23 (+1)
Cremonese 22 (in Serie B)
*Parma 21 (+2)
Genoa 19 (-4)
Cagliari 19 (+1)
*Lecce 17 (=)
Fiorentina 14 (-21)
*Hellas Verona 13 (-6)
Pisa 13 (in Serie B)
*=Una partita in meno. Confronto con le prime 19 partite della Serie A 2024/25
