Focus TMW Classifiche a confronto: +5 Juventus, -5 Napoli! Nessuno come il Como, +2 Inter

Classifiche a confronto al termine della 20esima giornata di Serie A. L'Inter capolista reduce dal 2-2 di San Siro contro il Napoli ha due punti in più rispetto alla passata stagione. Saldo decisamente positivo anche per il Milan, nonostante i rossoneri siano reduci da due pareggi consecutivi: +10 rispetto allo scorso anno. Hanno un confronto migliore solo la Roma di Gian Piero Gasperini e il Como di Cesc Fabregas, rispettivamente a +15 e a +16 punti rispetto allo scorso campionato.

Saldo negativo per il Napoli di Antonio Conte: a questo punto della stagione la squadra campione d'Italia ha cinque punti in meno rispetto a un anno fa. Stesso confronto per il Bologna di Vincenzo Italiano che non vince in Serie A dal 22 novembre. La squadra col confronto peggiore resta la Fiorentina, poi Atalanta, Lazio ed Hellas Verona.

Sorride la Juventus che ieri ha battuto 5-0 la Cremonese nell'ultima gara di questo 20esimo turno di Serie A. Grazie alla cura Luciano Spalletti la squadra bianconera non solo è la più in forma del momento, ma ha anche cinque punti in più rispetto allo scorso campionato. Di seguito il dato nel dettaglio.

*Inter 43 punti (+2)

*Milan 40 (+10)

*Napoli 39 (-5)

Juventus 39 (+5)

Roma 39 (+15)

*Como 34 (+16)

Atalanta 31 (-12)

Lazio 28 (-8)

*Bologna 27 (-5)

Udinese 26 (=)

Sassuolo 23 (in Serie B)

Torino 23 (+1)

Cremonese 22 (in Serie B)

*Parma 21 (+2)

Genoa 19 (-4)

Cagliari 19 (+1)

*Lecce 17 (=)

Fiorentina 14 (-21)

*Hellas Verona 13 (-6)

Pisa 13 (in Serie B)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime 19 partite della Serie A 2024/25