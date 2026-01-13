Stato di forma: la Juve è in vetta con l'Inter! Bologna giù, Fiorentina come il Napoli
Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e un pareggio ci sono due squadre: l'Inter di Cristian Chivu reduce dal 2-2 di San Siro contro il Napoli e la Juventus di Luciano Spalletti che nella serata di ieri ha calato il pokerissimo contro la Cremonese nell'ultima gara valida per il 20esimo turno di Serie A.
Sul gradino più basso del podio l'Atalanta di Raffaele Palladino: nelle ultime cinque gare la Dea ha ottenuto dodici punti perdendo solo contro l'attuale capolista del campionato. A quota dieci c'è il Como di Cesc Fabregas, poi il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini che inseguono a nove. Prepotente la risalita della Fiorentina con Paolo Vanoli in panchina: otto punti nelle ultime cinque partite proprio come il Napoli campione d'Italia.
In fondo alla classifica le uniche quattro squadre che negli ultimi cinque turni non hanno mai vinto: tre pareggi e due sconfitte per il Pisa, due risultati di parità e tre KO per Sassuolo, Bologna e Cremonese. Di seguito il dato squadra per squadra.
Juventus 13 punti nelle ultime cinque gare di campionato
Inter 13 punti
Atalanta 12 punti
Como 10 punti
Roma 9 punti
Milan 9 punti
Fiorentina 8 punti
Napoli 8 punti
Parma 7 punti
Torino 6 punti
Lazio 6 punti
Genoa 5 punti
Cagliari 5 punti
Udinese 5 punti
Lecce 4 punti
Hellas Verona 4 punti
Pisa 3 punti
Bologna 2 punti
Sassuolo 2 punti
Cremonese 2 punti
