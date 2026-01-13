Focus TMW Stato di forma: la Juve è in vetta con l'Inter! Bologna giù, Fiorentina come il Napoli

Qual è lo stato di forma delle squadre di Serie A? In questo focus vi proponiamo la classifica in base ai punti conquistati dai club del massimo campionato italiano nelle ultime cinque partite disputate. A comandare questa speciale graduatoria con quattro vittorie e un pareggio ci sono due squadre: l'Inter di Cristian Chivu reduce dal 2-2 di San Siro contro il Napoli e la Juventus di Luciano Spalletti che nella serata di ieri ha calato il pokerissimo contro la Cremonese nell'ultima gara valida per il 20esimo turno di Serie A.

Sul gradino più basso del podio l'Atalanta di Raffaele Palladino: nelle ultime cinque gare la Dea ha ottenuto dodici punti perdendo solo contro l'attuale capolista del campionato. A quota dieci c'è il Como di Cesc Fabregas, poi il Milan di Massimiliano Allegri e la Roma di Gian Piero Gasperini che inseguono a nove. Prepotente la risalita della Fiorentina con Paolo Vanoli in panchina: otto punti nelle ultime cinque partite proprio come il Napoli campione d'Italia.

In fondo alla classifica le uniche quattro squadre che negli ultimi cinque turni non hanno mai vinto: tre pareggi e due sconfitte per il Pisa, due risultati di parità e tre KO per Sassuolo, Bologna e Cremonese. Di seguito il dato squadra per squadra.

Juventus 13 punti nelle ultime cinque gare di campionato

Inter 13 punti

Atalanta 12 punti

Como 10 punti

Roma 9 punti

Milan 9 punti

Fiorentina 8 punti

Napoli 8 punti

Parma 7 punti

Torino 6 punti

Lazio 6 punti

Genoa 5 punti

Cagliari 5 punti

Udinese 5 punti

Lecce 4 punti

Hellas Verona 4 punti

Pisa 3 punti

Bologna 2 punti

Sassuolo 2 punti

Cremonese 2 punti