Classifiche a confronto: solo l'Udinese peggio del Napoli! La Lazio da non crederci

Classifiche a confronto al termine della decima giornata del campionato di Serie A. Inarrestabile la Lazio di Gennaro Gattuso che ha fin qui conquistato nove successi e un pareggio e ha ben 13 punti in più rispetto a un anno fa. Bene anche le squadre alle sue spalle: nonostante la sconfitta nel derby l'Inter di Chivu ha iniziato meglio il campionato e ha quattro punti in più. Bene anche la Roma con un più tre, benissimo il Como di Fabregas che nell'anno del debutto in Champions ha sei punti in più.

A Bergamo Sarri peggio di Juric

Ci sono tre squadre che dopo dieci turni hanno esattamente gli stessi punti della scorsa stagione: si tratta di Milan, Torino e Lecce. Saldo leggermente negativo per la Juventus che un anno fa, di questi tempi, aveva già Spalletti in panchina. Confronto disastroso per il Napoli di Allegri: -8 punti. Peggio dei partenopei solo l'Udinese che nell'ultimo turno - dopo il 2-5 in casa contro la Roma - ha esonerato Runjaic e ingaggiato Paolo Zanetti.

Sorride il Genoa di De Rossi, in risalita il Bologna di Palladino anche se il confronto con la scorsa stagione è ancora negativo. L'Atalanta di Sarri sta facendo peggio di quella di Juric, la Fiorentina che ieri ha vinto a Sassuolo ha quattro punti in più rispetto a un anno fa. Di seguito il dato.

Il confronto con lo scorso campionato

Lazio 28 punti (+13 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo 10 partite di campionato)

Inter 25 (+4)

Roma 24 (+3)

Como 23 (+6)

Milan 21 (=)

Frosinone 20 (in Serie B)

Juventus 17 (-1)

Napoli 14 (-8)

Bologna 14 (-4)

Torino 13 (=)

Genoa 13 (+7)

Cagliari 13 (+4)

Atalanta 11 (-2)

Lecce 9 (=)

Parma 8 (+1)

Fiorentina 8 (+4)

Sassuolo 8 (-5)

Monza 7 (in Serie B)

Udinese 5 (-10)

Venezia 3 (in Serie B)