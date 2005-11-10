Classifiche a confronto: solo l'Udinese peggio del Napoli! La Lazio da non crederci

Classifiche a confronto: solo l'Udinese peggio del Napoli! La Lazio da non crederciFocus TMW
Raimondo De Magistris
Classifiche a confronto al termine della decima giornata del campionato di Serie A. Inarrestabile la Lazio di Gennaro Gattuso che ha fin qui conquistato nove successi e un pareggio e ha ben 13 punti in più rispetto a un anno fa. Bene anche le squadre alle sue spalle: nonostante la sconfitta nel derby l'Inter di Chivu ha iniziato meglio il campionato e ha quattro punti in più. Bene anche la Roma con un più tre, benissimo il Como di Fabregas che nell'anno del debutto in Champions ha sei punti in più.
A Bergamo Sarri peggio di Juric
Ci sono tre squadre che dopo dieci turni hanno esattamente gli stessi punti della scorsa stagione: si tratta di Milan, Torino e Lecce. Saldo leggermente negativo per la Juventus che un anno fa, di questi tempi, aveva già Spalletti in panchina. Confronto disastroso per il Napoli di Allegri: -8 punti. Peggio dei partenopei solo l'Udinese che nell'ultimo turno - dopo il 2-5 in casa contro la Roma - ha esonerato Runjaic e ingaggiato Paolo Zanetti.
Sorride il Genoa di De Rossi, in risalita il Bologna di Palladino anche se il confronto con la scorsa stagione è ancora negativo. L'Atalanta di Sarri sta facendo peggio di quella di Juric, la Fiorentina che ieri ha vinto a Sassuolo ha quattro punti in più rispetto a un anno fa. Di seguito il dato.
Il confronto con lo scorso campionato
Lazio 28 punti (+13 punti rispetto alla Serie A 2025/26 dopo 10 partite di campionato)
Inter 25 (+4)
Roma 24 (+3)
Como 23 (+6)
Milan 21 (=)
Frosinone 20 (in Serie B)
Juventus 17 (-1)
Napoli 14 (-8)
Bologna 14 (-4)
Torino 13 (=)
Genoa 13 (+7)
Cagliari 13 (+4)
Atalanta 11 (-2)
Lecce 9 (=)
Parma 8 (+1)
Fiorentina 8 (+4)
Sassuolo 8 (-5)
Monza 7 (in Serie B)
Udinese 5 (-10)
Venezia 3 (in Serie B)