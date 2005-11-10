Lautaro in campo ad Appiano... per salutare i compagni. Il punto sui rientri dell'Inter

L'Inter ormai dallo scorso 13 ottobre deve fare i conti con l'assenza del proprio capitano, Lautaro Martinez, fermo ai box dalla partita di Champions League contro il Bru­ges dopo il risen­ti­mento ai fles­sori della coscia sini­stra.

Lautaro in campo... per salutare l'Inter

Nel frattempo, ieri ad Appiano è stato proprio l'argentino a rubare la scena durante la rifi­ni­tura dei com­pa­gni che ha pre­ce­duto la par­tenza per Rot­ter­dam (stasera la squadra di Chivu scende in campo contro il Feyenoord). L'argen­tino - sottolinea in questo senso il Corriere dello Sport - è uscito dagli spo­glia­toi e ha rag­giunto il campo dove il resto della squa­dra si stava alle­nando per un saluto gene­rale e un abbrac­cio con Chivu. E la cles­si­dra postata sui social poco dopo ha ali­men­tato l'otti­mi­smo dei tifosi sul suo rien­tro.

Jones e Stones più vicini al rientro

Ad ogni modo, il rientro di Lautaro non avverrà prima della gara con­tro l'Ata­lanta in pro­gramma al rien­tro dalla sosta. Con­ti­nuano a lavo­rare indi­vi­dual­mente, ma tutti in campo come Lau­taro, anche Cur­tis Jones, Sto­nes e Luis Hen­ri­que. I due inglesi sono quelli più vicini al rien­tro e potreb­bero ini­ziare a lavo­rare in gruppo in vista della par­tita con il Como.