Lautaro in campo ad Appiano... per salutare i compagni. Il punto sui rientri dell'Inter
Tommaso Bonan
L'Inter ormai dallo scorso 13 ottobre deve fare i conti con l'assenza del proprio capitano, Lautaro Martinez, fermo ai box dalla partita di Champions League contro il Bruges dopo il risentimento ai flessori della coscia sinistra.
Lautaro in campo... per salutare l'Inter
Nel frattempo, ieri ad Appiano è stato proprio l'argentino a rubare la scena durante la rifinitura dei compagni che ha preceduto la partenza per Rotterdam (stasera la squadra di Chivu scende in campo contro il Feyenoord). L'argentino - sottolinea in questo senso il Corriere dello Sport - è uscito dagli spogliatoi e ha raggiunto il campo dove il resto della squadra si stava allenando per un saluto generale e un abbraccio con Chivu. E la clessidra postata sui social poco dopo ha alimentato l'ottimismo dei tifosi sul suo rientro.
Jones e Stones più vicini al rientro
Ad ogni modo, il rientro di Lautaro non avverrà prima della gara contro l'Atalanta in programma al rientro dalla sosta. Continuano a lavorare individualmente, ma tutti in campo come Lautaro, anche Curtis Jones, Stones e Luis Henrique. I due inglesi sono quelli più vicini al rientro e potrebbero iniziare a lavorare in gruppo in vista della partita con il Como.