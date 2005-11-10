Cragnotti: "Analogie fra la Lazio di Gattuso e quella di Zeman. Spero continui così"

L'ex patron della Lazio Sergio Cragnotti ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport della formazione biancoceleste: "Questo gruppo sta facendo cose straordinarie. E se le ha fatte per dieci partite vuol dire che non è casuale. Però credo sia meglio avere prudenza. Gattuso e i suoi giocatori devono continuare a pensare a una partita per volta, senza porsi traguardi a lungo termine. L’unico obiettivo deve essere quello di ottenere il massimo nella partita successiva. Per dire dove questa Lazio possa arrivare aspettiamo almeno la fine del girone di andata. Non lo dico per scetticismo, ma perché ritengo che non è il momento di mettere pressioni a questi giocatori".

Merito di Gennaro Gattuso: "Da giocatore era uno tutto grinta e generosità. Da allenatore ha completamente cambiato il suo modo di fare calcio. Gli vanno solo

fatti i complimenti per quello che è riuscito a creare. E mi auguro che continui così a lungo.

Noto delle analogie con quella di Zeman. Più che altro per il modo di stare in campo, per quella voglia di attaccare sempre e di segnare. Poi è chiaro che le epoche sono diverse. Negli anni 90 in Serie A c’erano i più grandi campioni internazionali. Oggi purtroppo la situazione è cambiata. E non solo per la Lazio. Anche le altre big hanno rose tecnicamente inferiori rispetto a quei tempi".